Austrian Standards Expert Talks 2025: Wie Normen den Wandel zur Kreislaufwirtschaft prägen

In seiner Keynote stellte Arthur Erdem klar, dass Standards Unternehmen im Transformationsprozess entlasten können, indem sie Komplexität reduzieren und Planungssicherheit schaffen. Claus Bretschneider (Breddy’s) nutzte das Beispiel der Ultra-fast-Fashion, um strukturelle Probleme globaler Lieferketten zu verdeutlichen. On-demand-Produktion und langlebige Produkte könnten seiner Einschätzung nach Überproduktion und ökologische Belastungen reduzieren.

Weitere Beiträge aus Industrie, Bau- und Rohstoffsektor unterstrichen, dass europäische Ansätze zur Rückverfolgbarkeit international zunehmend wahrgenommen werden.