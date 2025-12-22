Oberbank Kunst-Forum: Manfred Hebenstreit präsentiert 30 Werke im Donau-Forum

Die Ausstellung, deren Vernissage 1.000 Gäste ins Oberbank Donau-Forum lockte, zeigt 30 großformatige auf Leinwand, Aluminium und Glas. Generaldirektor Franz Gasselsberger zeigte sich begeistert:

„Mit dem Oberbank Kunst-Forum wollen wir Menschen an die Kunst heranführen und erreichen damit ein Publikum, das sich sonst vielleicht nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Das Alleinstellungsmerkmal unseres Kunst-Forums ist es, einen zeitgenössischen Künstler so zu präsentieren, dass er sich öffnet und tiefe Einblicke in sein Schaffen gibt. Manfred Hebenstreit ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat sich seine Neugier bewahrt und ist immer bestrebt, Neues zu machen.“