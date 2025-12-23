Kunsttrans-Punsch 2025 im Palais Coburg

Bei Punsch und Gesprächen tauschten sich Gäste aus dem Umfeld von Kunsttrans aus, darunter auch CEO Birgit Vikas. Der Kunsttrans-Punsch versteht sich traditionell weniger als formelles Event denn als Treffpunkt zum Jahresende, bei dem bestehende Kontakte gepflegt und neue Begegnungen ermöglicht werden.