Kunsttrans-Punsch 2025 im Palais Coburg

Trotz winterlich durchwachsenen Wetters kamen zahlreiche Gäste zum traditionellen Kunsttrans-Punsch im Garten des Palais Coburg zusammen. Die Veranstaltung bot Raum für Austausch und einen gemeinsamen Rückblick auf das Jahr 2025.

Jahresabschluss in historischem Rahmen

Am 18. Dezember 2025 lud Kunsttrans zum jährlichen Punschabend in den Garten des Palais Coburg. Freunde, Kundinnen und Kunden des Unternehmens nutzten die Gelegenheit, das Jahr in informeller Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Austausch statt Programm

Bei Punsch und Gesprächen tauschten sich Gäste aus dem Umfeld von Kunsttrans aus, darunter auch CEO Birgit Vikas. Der Kunsttrans-Punsch versteht sich traditionell weniger als formelles Event denn als Treffpunkt zum Jahresende, bei dem bestehende Kontakte gepflegt und neue Begegnungen ermöglicht werden.

Blick nach vorn

Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr bot der Abend auch Gelegenheit, über kommende Projekte und das neue Jahr zu sprechen. Der Kunsttrans-Punsch markierte damit einen gemeinsamen Abschluss des Jahres 2025 und zugleich einen informellen Auftakt für zukünftige Vorhaben.

