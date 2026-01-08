Wiener Kulturszene startet das Jahr im Marchfelderhof

Unter der Patronanz von Andy Lee Lang wurde das neue Jahr begrüßt. Der Musiker empfing Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie langjährige Weggefährten. Musikalisch gestaltete er den Abend gemeinsam mit mehreren Mitwirkenden.

Zu hören waren Beiträge von Christl Prager, Werner Auer, Gary Lux, Willi Dussmann, Birgit Denk und Peter Kern. Kommentiert wurden die Darbietungen unter anderem von Niddl.