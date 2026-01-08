Wiener Kulturszene startet das Jahr im Marchfelderhof

Beim traditionellen Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram traf sich die Wiener Kultur- und Künstlerszene zum Jahresauftakt. Gastgeber war erneut Andy Lee Lang, der durch den Abend führte.
Neujahrsempfang vor den Toren Wiens
Der Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof hat auch heuer stattgefunden. Schauplatz war erneut Deutsch-Wagram nahe Wien. Hausherr Peter Großmann verwies augenzwinkernd darauf, dass zahlreiche Szene-Lokale an diesem Abend wohl auf bekannte Gäste verzichten mussten. Der Empfang gilt seit Jahren als fixer Termin im Kulturkalender.
Andy Lee Lang als Gastgeber und musikalischer Mittelpunkt
Unter der Patronanz von Andy Lee Lang wurde das neue Jahr begrüßt. Der Musiker empfing Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie langjährige Weggefährten. Musikalisch gestaltete er den Abend gemeinsam mit mehreren Mitwirkenden.
Zu hören waren Beiträge von Christl Prager, Werner Auer, Gary Lux, Willi Dussmann, Birgit Denk und Peter Kern. Kommentiert wurden die Darbietungen unter anderem von Niddl.
Prominente Gäste aus Theater, Kabarett und Film
Angeführt von Birgit Sarata folgte eine Vielzahl bekannter Persönlichkeiten der Einladung. Unter ihnen befanden sich Theaterunternehmer Peter Hofbauer, die Kabarettisten Gernot Haas, Flo und Wisch sowie Dieter Chmelar. Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Susanne Hirschler, Marcus Strahl und Leila Strahl waren anwesend.
Einen besonderen Auftritt hatte Lucas Fendrich, der sein Debüt auf der Bühne des Marchfelderhofs gab und eigens ein Neujahrslied präsentierte.
Ausklang bis nach Mitternacht
Auch wenn vielerorts der „Dry January“ propagiert wird, griffen einige Gäste zu Kostproben des Jahrgangs 2025 der Winzerin Katharina Baumgartner. Bis nach Mitternacht wurde getanzt – musikalisch begleitet von Andy Lee Langs Repertoire zwischen Donau und Mississippi.
Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Sissy Boran, Hans Ecker, Günter Kunz-Hager, Andy Marek, Alexander Rüdiger, Jimmy Schlager, Alexander Schneller-Pikard, Herbert Schöndorfer, Patrick Seebauer und Karl Wilfing.