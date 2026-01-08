News Logo
ABO

Wiener Kulturszene startet das Jahr im Marchfelderhof

Subressort
Regional
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Conny De Beauclair
  1. home
  2. Aktuell
  3. Regional

Beim traditionellen Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram traf sich die Wiener Kultur- und Künstlerszene zum Jahresauftakt. Gastgeber war erneut Andy Lee Lang, der durch den Abend führte.

von

Neujahrsempfang vor den Toren Wiens

Der Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof hat auch heuer stattgefunden. Schauplatz war erneut Deutsch-Wagram nahe Wien. Hausherr Peter Großmann verwies augenzwinkernd darauf, dass zahlreiche Szene-Lokale an diesem Abend wohl auf bekannte Gäste verzichten mussten. Der Empfang gilt seit Jahren als fixer Termin im Kulturkalender.

Andy Lee Lang als Gastgeber und musikalischer Mittelpunkt

Unter der Patronanz von Andy Lee Lang wurde das neue Jahr begrüßt. Der Musiker empfing Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie langjährige Weggefährten. Musikalisch gestaltete er den Abend gemeinsam mit mehreren Mitwirkenden.

Zu hören waren Beiträge von Christl Prager, Werner Auer, Gary Lux, Willi Dussmann, Birgit Denk und Peter Kern. Kommentiert wurden die Darbietungen unter anderem von Niddl.

Prominente Gäste aus Theater, Kabarett und Film

Angeführt von Birgit Sarata folgte eine Vielzahl bekannter Persönlichkeiten der Einladung. Unter ihnen befanden sich Theaterunternehmer Peter Hofbauer, die Kabarettisten Gernot Haas, Flo und Wisch sowie Dieter Chmelar. Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Susanne Hirschler, Marcus Strahl und Leila Strahl waren anwesend.

Einen besonderen Auftritt hatte Lucas Fendrich, der sein Debüt auf der Bühne des Marchfelderhofs gab und eigens ein Neujahrslied präsentierte.

Ausklang bis nach Mitternacht

Auch wenn vielerorts der „Dry January“ propagiert wird, griffen einige Gäste zu Kostproben des Jahrgangs 2025 der Winzerin Katharina Baumgartner. Bis nach Mitternacht wurde getanzt – musikalisch begleitet von Andy Lee Langs Repertoire zwischen Donau und Mississippi.

Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Sissy Boran, Hans Ecker, Günter Kunz-Hager, Andy Marek, Alexander Rüdiger, Jimmy Schlager, Alexander Schneller-Pikard, Herbert Schöndorfer, Patrick Seebauer und Karl Wilfing.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kunsttrans-Punsch 2025 im Palais Coburg
Menschen
Kunsttrans-Punsch 2025 im Palais Coburg
Oberbank Kunst-Forum: Manfred Hebenstreit präsentiert 30 Werke im Donau-Forum
Menschen
Oberbank Kunst-Forum: Manfred Hebenstreit präsentiert 30 Werke im Donau-Forum
Charity-Punsch für die „Dudlerei“: Spendenabend in vorweihnachtlicher Atmosphäre
News
Charity-Punsch für die „Dudlerei“: Spendenabend in vorweihnachtlicher Atmosphäre
Billi Thanners Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ erstmals illuminiert
Menschen
Billi Thanners Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ erstmals illuminiert
„Schaum der Tage“: Ausstellung zeitgenössischer kroatischer Kunst in Wien eröffnet
Menschen
„Schaum der Tage“: Ausstellung zeitgenössischer kroatischer Kunst in Wien eröffnet
Familienoper „Vincent“ feiert Uraufführung
Menschen
Familienoper „Vincent“ feiert Uraufführung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER