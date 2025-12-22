Charity-Punsch für die „Dudlerei“: Spendenabend in vorweihnachtlicher Atmosphäre

Am 18. Dezember 2025 lud die Almdudler-Familie Klein gemeinsam mit dem Event- und Gastronomiekonzept Ding. zum Charity-Punsch in den Innenhof des ehemaligen Palais Nimptsch. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für die Dudlerei zu sammeln – einen gemeinnützigen Verein, der Kindern und Jugendlichen in herausfordernden Lebenssituationen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht.

Bei Punsch, Raclettebroten und weihnachtlichem Gebäck beteiligten sich die Gäste an der Spendenaktion. Für den musikalischen Programmpunkt sorgte eine Live-Performance von Katharina Gorgi. Die Erlöse des Abends kommen vollständig dem Verein zugute.