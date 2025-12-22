Charity-Punsch für die „Dudlerei“: Spendenabend in vorweihnachtlicher Atmosphäre

Beim Charity-Punsch der Almdudler-Familie Klein kamen am 18. Dezember 2025 Spenden für den Verein „Dudlerei“ zusammen. Das Event im ehemaligen Palais Nimptsch verband Kulinarik, Musik und soziales Engagement.
Am 18. Dezember 2025 lud die Almdudler-Familie Klein gemeinsam mit dem Event- und Gastronomiekonzept Ding. zum Charity-Punsch in den Innenhof des ehemaligen Palais Nimptsch. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für die Dudlerei zu sammeln – einen gemeinnützigen Verein, der Kindern und Jugendlichen in herausfordernden Lebenssituationen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht.
Bei Punsch, Raclettebroten und weihnachtlichem Gebäck beteiligten sich die Gäste an der Spendenaktion. Für den musikalischen Programmpunkt sorgte eine Live-Performance von Katharina Gorgi. Die Erlöse des Abends kommen vollständig dem Verein zugute.
Kulturvermittlung für junge Menschen
Die Dudlerei ist ein Projekt der dritten Generation der Almdudler-Familie rund um Maximilian Klein, Lara Klein-Schoeller, Alena Klein, Zoltan Unger-Klein und Joe Unger-Klein. Der Verein setzt auf ein breites Spektrum an Kulturvermittlungsformaten – von Museums- und Theaterbesuchen bis hin zu Workshops und medienpädagogischen Angeboten.
Kooperationen bestehen unter anderem mit der Wiener Staatsoper, der Volksoper, dem Wiener Prater sowie dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien (VsUM). Der öffentliche Auftakt des Vereins fand bereits im Oktober 2025 im Rahmen einer Kinopremiere statt.
Gäste aus Kultur, Medien und Gesellschaft
Unter den Gästen des Charity-Abends waren neben Thomas Klein und den Mitgliedern der Familie Klein auch Manuel Willfort und Mario Duspara (Ding.), Gerhard Schilling (Almdudler), Maddalena Hirschal, Adi Hirschal, Stefano Bernardin, Alexander Goebel, Thomas Mraz, Toni Faber, Johann-Philipp Spiegelfeld, Jazz Gitti, Paul Grohmann sowie Werner Faymann.
Mehrere Anwesende betonten in Statements die Bedeutung von Kunst und Kultur für Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Abend verstand sich dabei ausdrücklich als Kombination aus Genuss, Begegnung und sozialem Zweck.
Solidarität zum Jahresende
Der Charity-Punsch markierte einen weiteren öffentlichen Auftritt der Dudlerei und machte die Ziele des Vereins sichtbar. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit und verwiesen auf die breite Unterstützung aus Kultur, Wirtschaft und Öffentlichkeit für das Anliegen, kulturelle Teilhabe für junge Menschen zu stärken.