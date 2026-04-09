Leitartikel: Privilegien als Maßstab

Der Blick auf Arbeit ist nicht nur verzerrt, weil Privilegien ungleich verteilt sind. Er ist auch verzerrt, weil diese Privilegien selten als solche benannt werden. So wird aus der Lebensrealität einiger weniger zu oft eine allgemeine – und falsche – Erzählung über Arbeit.

Spritsparen durch Homeoffice – das klingt nach Vernunft. Politiker und Experten rufen dieser Tage laut danach. Überhaupt: Wer von zu Hause arbeitet, gewinnt viel. Zeit. Flexibilität. Lebensqualität. Starre Arbeitszeiten und Anwesenheitspflicht? Unerhört. Das Problem ist nur: Für viele ist diese schöne Arbeitswelt kein Modell, sondern das Privileg einiger weniger. Und doch wird über dieses Privileg gesprochen als wäre es die Norm. Dabei sind es nur rund 20 Prozent der Jobs, in denen sich der Sessel im Büro tatsächlich gegen den Küchentisch in den eigenen vier Wänden tauschen lässt. Wer in der Pflege arbeitet, im Handel, in der Produktion oder in der Gastronomie, spart keinen Liter Sprit durch Zoom-Meetings. Er oder sie muss hin. Nicht manchmal. Jeden Tag.

Neu ist das nicht. Schon in der Pandemie konnten die einen zu Hause bleiben, während die anderen vor Ort den Laden am Laufen hielten – und dafür vor allem eines bekamen: Applaus. Viel gelernt wurde daraus nicht. Denn bis heute wird über Arbeit oft so gesprochen, als seien Flexibilität und Selbstbestimmung der Normalfall. Jedenfalls das anzustrebende Jobmodell. Für viele bedeutet Arbeit hingegen noch immer, zu erscheinen: pünktlich, verlässlich und unabhängig davon, ob gerade über Spritsparen oder „New Work“ debattiert wird.