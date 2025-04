470.000 Euro Jahresgage: Angemessener Verdienst oder überzogenes Gehalt?

Verdient man eigentlich 470.000 Euro oder bekommt man die?

Das liegt im Auge des Betrachters. Sie zielen auf die ORF-Gehaltsdebatte ab, und da geht es ja nicht nur um die Höhe der Gehälter, sondern auch darum, wie jemand persönlich zum ORF steht. Wenn ich den ORF gern habe, dann sind hohe Gehälter kein Problem. Wenn ich sage, den ORF schaue ich seit Jahren nicht mehr, ist jeder Cent Gehaltskosten zu viel.

Wie trennt man eine Gehaltsdiskussion von einer Neiddebatte?

Es geht immer um die Frage, berechtigt oder nicht berechtigt. Eine Neiddebatte entsteht sofort, sobald Gehälter öffentlich bekannt werden. Es gibt ganz wenige Jobs, wo allgemeiner Konsens herrscht, dass in dieser Branche die Löhne und Gehälter zu niedrig sind – bei Kindergärtnerinnen zum Beispiel. Aber ansonsten ist die erste Reaktion, gerade in Österreich: Das ist zu viel! Ganz gleich, ob es die Gehälter von Lehrern, Beamten, Politikern oder Medienstars betrifft. Wenn man hingegen nachfragt, was denn ein angemessenes Gehalt wäre, kommt in 99,9 Prozent der Fälle nichts. Es ist grundsätzlich zu viel. Das Thema auf ­rationale Zahlen und Fakten zu reduzieren, ist nicht möglich.

Nichtsdestotrotz wird eine Gehaltsdebatte immer sehr emotional geführt.

Geht es um die nackten Zahlen, kann ich leicht meinen Neidreflex auspacken und sagen: Das ist zu viel. Ich muss die Gehälter aber immer ins Verhältnis zuei­nander setzen. Außerdem haben beim Gehalt soziale Rollen eine große Bedeutung: Ein Mann, der schlecht verdient, ist in der öffentlichen Betrachtung ein Verlierer, ein Weichei. Verdient er auf der anderen Seite viel, dann heißt es, er ist gierig und bekommt den Hals nicht voll.

„Er oder sie ist eben so viel wert!“ Ist das ein zulässiges Argument?

Es gibt keine Bibel, in der sich das gerechte Gehalt nachschlagen lässt. Aber man kann sich anschauen, was vergleichbare Unternehmen in vergleichbaren Jobs bezahlen. Stichwort: Austrian Airlines-Debatte seinerzeit. Wenn ich höre, wir wollen deutlich höhere Gehälter, weil in Deutschland die Kollegen viel mehr verdienen, dann kann ich nur sagen: Geht nach Deutschland. Sonst könnte ich mir ja überall die Rosinen raussuchen: also das Gehalt in der Schweiz, die Steuern aus Dubai – nämlich gar keine –, die Lebenserhaltungskosten aus Kambodscha und den Urlaubsanspruch eines Lehrers. Aber das funktioniert nicht. Viele Vergleiche hinken auch: Ich wüsste nicht, was der Job eines Bundeskanzlers mit einem Radiostar zu tun hat. Auch diesen Vergleich gibt es. Einzig: beide sind öffentlich sehr bekannt und werden mit öffentlichen Mitteln attraktiv bezahlt.

Wie erkennt man, was ein Mitarbeiter wert ist?