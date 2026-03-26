Franz Zöchbauer: „KI ist kein Heilmittel, sondern ein Tool“

Herr Zöchbauer, die Energiewende wird oft in standortbezogener Infrastruktur gedacht – Sie sprechen von Innovation im Hintergrund. Was verändert sich gerade?

Die Gesellschaft befindet sich nicht nur in Österreich, sondern weltweit in einer spannenden Energietransformation. Aber das Thema hat sich in den letzten Jahren stark gedreht. Heute ist die Hauptmotivation für Energieinnovation nicht mehr der Klimaschutz, sondern die Energiesicherheit. Erst dann geht es um Klimaschutz und schließlich um das Thema Kostensenkungen.

Auf welche Technologien setzt der Verbund konkret in der Energieinnovation?

Wir nutzen zum Beispiel neue Sensortechnik für Windenergie. Die Inspektion einer Windkraftanlage ist aufwendig und nicht ganz ungefährlich – man muss zu den Windmasten hochklettern, um zu überprüfen, ob dort Schäden sind. Das Start-up Eologix-Ping hat Sensoren entwickelt, die auf die Rotorblätter montiert werden. Mit diesen können wir feststellen, ob eine Vereisungsgefahr besteht oder ob es zu Schäden kommt. Das ist nicht nur einfacher, sondern damit können wir frühzeitig Schäden erkennen und Kosten senken. Außerdem nutzen wir Tauchroboter und Drohnen, die uns bei der Inspektion unserer Anlagen kostengünstig und zeitnah helfen. Das stellen wir aktuell auch im Technischen Museum Wien aus.

Was kann ein Roboter im Kraftwerk besser als ein Mensch?

Mithilfe der Roboter können wir Daten einfacher automatisch übernehmen und analysieren. Außerdem reduzieren wir dadurch die Gefahr für den Menschen. Anstelle eines Mitarbeitenden taucht eben ein Tauchroboter in unseren Staukraftwerken ab. Der kann unabhängiger agieren und die Kontrollen rund um die Uhr durchführen.

Ersetzen diese Technologien Arbeitsplätze?

Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft anders, aber nicht weniger arbeiten werden – wir müssen die Technologien einfach intelligent nutzen. Besonders, um wettbewerbsfähig zu sein. Das Thema Energieinnovation ist außerdem so stark in das Zentrum der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften gerückt, dass Arbeitsplätze dort gebraucht werden. Daher ist es umso wichtiger, die KI bewusst einzusetzen. Wir haben in Europa Fehler gemacht bei der digitalen Infrastruktur, denn wir sind immer noch abhängig von Dritten. Daher sollten wir uns jetzt darauf fokussieren, die Souveränität im Bereich der Energieversorgung zurückzugewinnen und diese Souveränität auch beim Thema KI zu erreichen.

Apropos Wettbewerbsfähigkeit. Wie ist Österreich da aufgestellt?

Wir haben Top-Universitäten, Top-Forschung und innovative Start-ups. Die Herausforderung ist, die Technologien in die Skalierung zu bringen. Und wir müssen mehr Mut beweisen, dass uns das gelingt. Außerdem ist es wichtig, über Österreich hinaus, in der DACH-Region und europaweit zu denken. Wir sind erfolgreich, wenn wir in fünf oder zehn Jahren nicht nur über die Googles und Teslas dieser Welt reden, sondern über Unternehmen, die aus der Region hervorgegangen und skaliert sind.