Vergaberecht als Hebel für Innovation

Öffentliche Beschaffung ist ein wesentlicher wirtschaftspolitischer Hebel zur Förderung von Innovation und zur Weiterentwicklung von Märkten. Das Bundesvergabegesetz schafft dafür einen rechtlichen Rahmen, der über die bloße Bedarfsdeckung hinaus gezielte innovationsfördernde Impulse ermöglicht.

In der Praxis setzt dies bereits in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens an. Eine funktionale Leistungsbeschreibung erlaubt es, Ziele und Anforderungen zu definieren, ohne konkrete technische Lösungen vorzugeben. Dadurch entsteht Spielraum für innovative Ansätze und zugleich werden neue Marktteilnehmer leichter eingebunden.

Bei komplexen Vorhaben kommt Verfahren mit Interaktion zwischen Auftraggeber und Unternehmen besondere Bedeutung zu. Der wettbewerbliche Dialog ermöglicht es, gemeinsam mit den Teilnehmern Lösungsansätze zu entwickeln und schrittweise zu konkretisieren. Dies reduziert Unsicherheiten und erleichtert die Identifikation tragfähiger, innovativer Konzepte.

Die Innovationspartnerschaft erlaubt es darüber hinaus sogar, die Entwicklung von neuen oder deutlich verbesserten Leistungen, die in der erforderlichen Form am Markt nicht erhältlich sind, und die anschließende Beschaffung in einem Verfahren zu verbinden. Innovationen können so gezielt bis zur Einsatzreife begleitet und bei Erreichen definierter Leistungsparameter unmittelbar beschafft werden.

Weitere Impulse ergeben sich aus der aktuellen BVergG-Novelle sowie aus unionsrechtlichen Vorgaben, die strategische Ziele wie Nachhaltigkeit, Resilienz und vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz stärker verankern und so zu Innovationen beitragen.

Ein strukturierter Einsatz dieser Instrumente ermöglicht es, Nachfrage nach Innovation gezielt zu steuern und wirtschaftliche Impulse zu setzen.