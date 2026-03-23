Iran-Krieg bremst Konjunktur: Österreich droht Mini-Wachstum und höhere Inflation

Die anhaltende Eskalation im Nahen Osten wirkt sich zunehmend auf die wirtschaftlichen Erwartungen für Österreich und die Eurozone aus. Sowohl Analysten als auch die Bundesregierung rechnen mit spürbaren Belastungen durch steigende Energiepreise und wachsende Unsicherheiten.

Aus Sicht von Raiffeisen-Research-Chefanalyst Gunter Deuber ist der europäische Aufschwung für dieses Jahr „scheinbar abgesagt“. Grundlage ist ein Szenario, in dem die Kampfhandlungen über mehrere Monate andauern und die wichtige Handelsroute durch die Straße von Hormuz blockiert bleibt.