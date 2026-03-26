Wir regulieren, während andere gewinnen

Viele Unternehmen reagieren auf Unsicherheit mit Zurückhaltung: Investitionen werden verschoben, Entscheidungen vertagt, Projekte noch einmal geprüft. Das mag im Einzelfall rational erscheinen, in der Summe ist es jedoch genau das Verhalten, das Standorte zurückfallen lässt.

Denn Unsicherheit ist kein vorübergehender Zustand mehr, der wieder vorbeigeht, sondern die neue Realität. Wer darauf wartet, dass sie verschwindet, macht sich handlungsunfähig. Nicht die beste Strategie setzt sich durch, sondern die Strategie, die umgesetzt wird, während andere noch diskutieren und abwarten.

Gerade in Zeiten von steigenden Energiepreisen, geopolitischen Spannungen und technologischen Disruptionen entstehen enorme Chancen. Doch sie entstehen nicht für jene, die am längsten analysieren, sondern für jene, die bereit sind, früh zu handeln. Gerade in der Wirtschaft zeigt sich das in diesen Tagen sehr deutlich: Wenn sich Rahmenbedingungen spürbar verändern, kippen Märkte schneller, als viele geglaubt hätten.