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Erste Tests für neue Frecciarossa-Zugverbindung

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Fünf tägliche Verbindungen geplant
©Afp, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Die ersten Tests für eine neue Hochgeschwindigkeitsverbindung des italienischen Frecciarossa zwischen München und Italien haben begonnen. Der Zug soll künftig ohne Umstieg unter anderem nach Mailand und Rom fahren. Der Frecciarossa-Zug kann Geschwindigkeiten von bis zu 400 Kilometern pro Stunde erreichen. Derzeit finden Testfahrten zwischen Nürnberg und Ingolstadt sowie zwischen Erfurt und Leipzig statt. Auch in Österreich wird die Strecke getestet.

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Seit August ist ein zweiter Zug zudem zwischen Kufstein und dem Brennerpass sowie zwischen Salzburg und Wien im Einsatz. Nach Angaben der Deutschen Bahn, die bei dem Projekt mit der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato zusammenarbeitet, soll ab Sommer 2027 täglich ein Zug von München nach Rom und ein weiterer nach Mailand fahren.

Später sind bis zu fünf tägliche Verbindungen zwischen Deutschland und Italien geplant. Die rund 600 Kilometer lange Strecke von München nach Mailand soll etwa sechseinhalb Stunden dauern. Die Fahrt nach Rom ist mit einer Fahrzeit von rund achteinhalb Stunden geplant. Damit könnten Reisende im Vergleich zu bisherigen Verbindungen etwa 45 beziehungsweise 75 Minuten sparen. Ab Dezember 2028 ist zudem eine Verlängerung der Verbindungen nach Berlin und Neapel vorgesehen.

Mit den geplanten Verbindungen nach München und Berlin soll der Frecciarossa nach Frankreich und Spanien nun auch Deutschland erreichen. Die Staatsbahn verfolgt damit laut eigenen Angaben das Ziel, wichtige europäische Städte stärker durch Hochgeschwindigkeitszüge miteinander zu verbinden. Weitere Ziele könnten folgen, genannt werden etwa die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main und Krakau in Polen.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

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