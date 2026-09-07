Erste Tests für neue Frecciarossa-Zugverbindung

Seit August ist ein zweiter Zug zudem zwischen Kufstein und dem Brennerpass sowie zwischen Salzburg und Wien im Einsatz. Nach Angaben der Deutschen Bahn, die bei dem Projekt mit der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato zusammenarbeitet, soll ab Sommer 2027 täglich ein Zug von München nach Rom und ein weiterer nach Mailand fahren.

Später sind bis zu fünf tägliche Verbindungen zwischen Deutschland und Italien geplant. Die rund 600 Kilometer lange Strecke von München nach Mailand soll etwa sechseinhalb Stunden dauern. Die Fahrt nach Rom ist mit einer Fahrzeit von rund achteinhalb Stunden geplant. Damit könnten Reisende im Vergleich zu bisherigen Verbindungen etwa 45 beziehungsweise 75 Minuten sparen. Ab Dezember 2028 ist zudem eine Verlängerung der Verbindungen nach Berlin und Neapel vorgesehen.

Mit den geplanten Verbindungen nach München und Berlin soll der Frecciarossa nach Frankreich und Spanien nun auch Deutschland erreichen. Die Staatsbahn verfolgt damit laut eigenen Angaben das Ziel, wichtige europäische Städte stärker durch Hochgeschwindigkeitszüge miteinander zu verbinden. Weitere Ziele könnten folgen, genannt werden etwa die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main und Krakau in Polen.