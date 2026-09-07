24-stündiger Bahnstreik in Italien ab Montagabend

In Italien müssen sich Bahnreisende ab Montagabend auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben einen landesweiten 24-stündigen Streik des Personals der italienischen Staatsbahn FS ausgerufen. Der Ausstand beginnt um 21.18 Uhr und endet am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Nach Angaben der Bahn können Auswirkungen in Form von Zugausfällen und Verspätungen bereits vor Beginn des Streiks auftreten und über dessen Ende hinaus andauern.

von APA