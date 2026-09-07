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24-stündiger Bahnstreik in Italien ab Montagabend

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In Italien müssen sich Bahnreisende ab Montagabend auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben einen landesweiten 24-stündigen Streik des Personals der italienischen Staatsbahn FS ausgerufen. Der Ausstand beginnt um 21.18 Uhr und endet am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Nach Angaben der Bahn können Auswirkungen in Form von Zugausfällen und Verspätungen bereits vor Beginn des Streiks auftreten und über dessen Ende hinaus andauern.

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Im Regionalverkehr sollen die gesetzlich vorgeschriebenen Verbindungen während der einigen Zeitfenster gewährleistet werden. Am Dienstag sollen demnach zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr Züge fahren. Die Bahn rief Reisende angesichts möglicher Einschränkungen dazu auf, sich vor der Fahrt über die verfügbaren Verbindungen zu informieren.

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