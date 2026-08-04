Klimawandel: Die Waldbrände sind erst der Anfang

Auch der Rest der Welt ist betroffen. Waldbrände sind nicht allein eine Folge des Klimawandels, doch er spielt eine entscheidende Rolle. Seit rund 40 Jahren nehmen Häufigkeit und Ausmaß von Wetterlagen zu, die Brände begünstigen. Bedingungen, die ohne den Klimawandel einst äußerst selten gewesen wären, treten heute immer häufiger auf. Gemessen an einer Definition extremer Brände, die sowohl ihre Ausdehnung als auch ihre Intensität berücksichtigt, war das vergangene Jahrzehnt besonders verheerend.

In einer Welt, deren Durchschnittstemperatur um rund 0,5 Grad Celsius über jener der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts liegt – und damit etwa 1,5 Grad über dem Niveau des 19. Jahrhunderts –, dürfte die Brandgefahr laut Prognosen in 88 Prozent der brandgefährdeten Regionen der Erde zunehmen. Betroffen wären damit nahezu alle Gebiete außerhalb von Wüsten und Eiskappen. Steigt die globale Erwärmung von 1,5 auf 2 Grad Celsius, verschärfen sich die Risiken weiter.

Dies wird mehr Heldentum bedeuten, mehr besorgte Politiker, die von rußverschmierten Feuerwehrleuten über die Lage informiert werden, mehr zerstörte Existenzen, mehr Verwüstung und Leid. Zugleich werden die Risiken durch die weniger sichtbaren, aber umso folgenschwereren Auswirkungen von Waldbränden auf die menschliche Gesundheit deutlich steigen – etwa für die Lungen von Menschen, die nie auch nur in die Nähe eines Feuers kommen.