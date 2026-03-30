Atommüll: Lager für die Ewigkeit

Atommüll muss dauerhaft entsorgt werden, vor allem hochradioaktive Abfälle. Dauerhaft heißt in diesem Fall: Eine Million Jahre, um auf Nummer sicher zu gehen. Zwar ist der Großteil der radioaktiven Abfälle (insgesamt rund 650.000 Kubikmeter) weit weniger gefährlich, doch der hochradioaktive Müll (rund 27.000 Kubikmeter) enthält fast die ganze Radioaktivität. Bisher wurden dafür weltweit Zwischenlager genutzt, doch die sind – wie der Name verrät – nur eine Zwischenlösung.

„Nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ist eine Einlagerung in ein tiefengeologisches Endlager die beste Lösung für die Aufbewahrung solcher Abfälle“, erklärt Friederike Frieß, Senior Scientist am Institut für Sicherheitsund Risikowissenschaften der BOKU Wien und Mitglied eines wissenschaftlichen Expertengremiums der Vereinten Nationen.

Es würden zwar noch andere Ansätze, etwa tiefe Bohrlöcher, beforscht. „Doch die sind technisch nicht ausgereift beziehungsweise entsprechen nicht unseren Ansprüchen an die Sicherheit.“ Finnland steht kurz davor, ein solches Endlager in Onkalo fertigzustellen, es laufen bereits die letzten Tests.