Milliardenstreit um CO2-Zertifikate: Wackelt Europas wichtigstes Klimainstrument?

Die Klimaexpertin und Vorständin des Kontext-Instituts Katharina Rogenhofer meint zum Ringen um Gratiszertifikate und Laufzeiten: „Teilweise verstehe ich die Argumentation dahinter. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen wie die Voest grünen Stahl produzieren will, aber der dafür nötige Wasserstoff noch nicht verfügbar ist, muss man ein System finden, wie man solche Unternehmen bevorteilt gegenüber jenen, die noch gar nichts investiert haben.“ Aber: „Wenn ich die Gratiszuteilungen für alle verlängere, sind die, die schon investiert haben, eigentlich die Dummen.“ Die EU-Kommission solle nicht zu viel am Emissionshandel herumschrauben: „Der Glaube an EU-Instrumente wird unterhöhlt, wenn man eine Zickzack-Politik betreibt. Das führt dazu, dass Unternehmen Investitionen vorhalten und einfach einmal abwarten.“

Die seit 2005 erfolgte Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zeige, dass das EU-ETS wirke, so Rogenhofer. Die EU sei zudem nicht alleine mit der Bepreisung von Emissionen. „Rund 30 Prozent der weltweiten Emissionen sind in irgendeiner Form von einer CO 2 -Bepreisung erfasst. Man sieht in Studien, dass es keine wirklich signifikanten Nachteile für die Industrie gibt. Falls es Betriebsabsiedelungen gibt, habe die mehr Facetten als den CO 2 -Preis. Und: Es gibt zwar einen Wettbewerb durch billiger anbietende Industrien im Ausland, es gibt aber auch eine Nachfrage nach Industrieprodukten wie grünen Stahl. Da hat man dann einen Wettbewerbsvorteil.“

Ohne den Druck des EU-ETS gehe es nicht, sagt Rogenhofer: „Ich kann mir kein System vorstellen, das auf freiwilliger Basis funktioniert. Dafür hätten wir jahrzehntelang Zeit gehabt – und es nicht getan. Unternehmen rechnen. Wenn sie sehen, dass hohe Emissionen ihre Kosten erhöhen, emissionsfreie Produkte sich aber lohnen, werden sie entsprechend handeln.“ Unternehmen, die nicht dem Zertifikatehandel unterliegen, aber freiwillig kompensieren wollen, sollten ihr Geld laut Rogenhofer besser in Geothermiebohrungen, Abwärmenutzung oder Photovoltaikanlagen im eigenen Betrieb investieren. Studien zufolge lassen sich am Ende fünf bis acht Prozent der Emissionen nicht vermeiden. Für diese brauche es dann die Kompensation.