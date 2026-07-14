Trockenheit bleibt in Österreich ein massives Problem

„Niederschlagsarme Verhältnisse in den ersten sechs Monaten eines Jahres treten in Österreich immer wieder auf. So war es im Jahr 2003 und 1993 mit Defiziten von 30 bzw. 29 Prozent sogar noch etwas niederschlagsärmer als im heurigen ersten Halbjahr“, analysierte Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik. Vom Walgau und dem Montafon in Vorarlberg über den Salzburger Flachgau, das Innviertel bis zum Wald- und Weinviertel, dem Wiener Becken und Teilen des Burgenlandes – die Niederschlagsdefizite liegen zwischen 30 und 40 Prozent, im Osten Österreichs sogar bis zu 50 Prozent.

„Derart niederschlagsarm war es im Flächenmittel in diesen Teilen des Bundesgebietes seit dem Jahr 1885 nicht mehr, wo ebenfalls um rund 35 Prozent weniger Niederschlag fiel“, sagte Orlik. In Wien, im Weinviertel und in Teilen des Burgenlandes liegt der Index der klimatischen Wasserbilanz (ein Maß für die Differenz aus Niederschlag und Verdunstung, Anm.) der vergangenen 30 Tage bei unter minus 2,5 in Wien, im Wiener Becken und Marchfeld sogar unter minus drei. Ähnlich ist die Situation auch in den beiden genannten Regionen in Vorarlberg.