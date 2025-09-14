SME EnterPRIZE 2025: Generali zeichnet nachhaltige KMU aus

Die Generali Österreich hat im Rahmen des SME EnterPRIZE Awards 2025 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für ihre nachhaltigen Leistungen ausgezeichnet. Der Preis würdigt Betriebe, die ökologische oder soziale Verantwortung in ihre Geschäftsmodelle integrieren und so zur Transformation der Wirtschaft beitragen.

„Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind entscheidende Treiber der nachhaltigen Transformation. Sie entwickeln innovative Lösungen, setzen mutige Schritte und gestalten aktiv den Wandel“, erklärte Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. Ziel sei es, diese Unternehmen sichtbar zu machen, zu vernetzen und ihre Innovationskraft zu stärken.