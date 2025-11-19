ÖGUT-Umweltpreise: Elf Preisträger:innen und nachhaltige Lösungen im Fokus des Jahresempfangs

Die diesjährigen Umweltpreise würdigten Projekte aus den Bereichen Umwelttechnik, Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft, kommunale Nachhaltigkeit und Partizipation. „Die Vielzahl der Einreichungen zeigt, wie intensiv sich Organisationen und Gemeinden mit Lösungen für eine zukunftsfähige Gesellschaft auseinandersetzen“, erklärte ÖGUT-Generalsekretärin Monika Auer.

Die Preise wurden von ÖGUT-Präsidentin Andrea Reithmayer sowie Vertreter:innen der Sponsoren – BMIMI, BMLUK, Österreichischer Städtebund, Energiepark Forschungsstiftung, Coca-Cola, Businessart und Lebensart – überreicht.