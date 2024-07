Heute schicken viele Resorts - besonders in Asien, im indischen Ozean und in Afrika - mit jeder Buchung Geld in die Natur. Sie haben verstanden, dass die Besucher wegen der Tier- und Pflanzenwelt zu ihnen kommen. Reichelt sieht darin eine wirtschaftliche Entwicklung: "Die Gäste wünschen sich, ganz nah an der Natur dran zu sein und von Guides begleitet zu werden, die vor Ort aufgewachsen sind und jeden Winkel kennen. Dafür geben sie gerne Geld aus, auch wenn es nicht an allen Ecken und Enden glänzt und blitzt." So gesehen schließen sich Luxus und Nachhaltigkeit keineswegs aus.

Das bestätigt auch eine Studie aus dem Jahr 2014. Luxusreisen und Nachhaltigkeit können Hand in Hand gehen - vorausgesetzt, es werde auf gewisse Praktiken, die sehr energieintensiv sind, verzichtet. "Wenn man im Nationalpark Quadfahren will, Heliskiing fahren oder auf Abruf eine Yacht haben möchte, dann kann das nicht nachhaltig sein. Da muss man sich nichts vormachen", betont Nachhaltigkeitsexperte Friedl, dem zufolge die Anreise in puncto Umweltbelastung häufig das größte - wenn auch vermeidbare - Problem ist. Wer die Emissionen für die Anreise in Kauf nehme, sollte auf Kurztrips verzichten und sich stattdessen die Zeit nehmen, das Land kennenzulernen, so der Experte.