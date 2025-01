Trifôret Alpin Resort in Hinterstoder: Luxus-Chalet mit Bergblick

In den Chalets wurde wirklich jeder Zentimeter perfekt genutzt: Von den unteren Ebenen bis unters Giebeldach. Zwischen 45 und 129 m2 sind die charmanten Luxus-Hütten groß, bis zu sieben Personen können beherbergt werden. Eine einladende Wohnlandschaft, die geräumige Küche und der perfekt ausgestattete Essbereich samt Kamin lädt zum gemütlichen Zusammensitzen am Ende eines aufregenden Wander- oder Skitages.

Ein besonderes Highlight der Triforêt-Chalets ist der kleine, feine Spa-Bereich in jeder der Hütten: Hier können die Gäste in einer eigenen Sauna entspannen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen in das nur wenige Meter entfernte, äußerst elegante Alpin-Restaurant Hutterer zum Abendessen geht.