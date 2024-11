Gesunder Luxusautomarkt

Preiszettel wie dieser sind erstaunlicherweise kaum verkaufshemmend im Autogeschäft. Obwohl in Österreich mit der Normverbrauchsabgabe inkl. CO2-Malus eine der rigidesten Strafsteuern für leistungsstarke Autos europaweit zum Nettopreis addiert wird, sieht ­Luxusautohändler Michael Horst Schmidt hierzulande einen sehr guten Markt für Autos von Rolls-Royce und Co. Generell scheint es trotz Rezession und allerlei Krisen derzeit einfacher zu sein, Autos mit solide sechstelligem ­Euro-Verkaufspreis an Frau und Mann zu bringen, als Brot-und-Butter-Autos im 25.ooo-Euro-Segment. Was nicht nur damit zusammenhängt, dass Österreich lange als Handelsbrückenpfeiler für ­Luxusautos in den Westbalkan galt. Bei Schmidt lief es nämlich quasi anders herum.

Der findige Unternehmer und Selfmademan legte im Jahr 1994 mit der Gründung von „Automobile Bavaria“ im rumänischen Bukarest den Grundstein für ein Autohandelsimperium, das neuerdings in 1220 Wien Österreichs einzigen Rolls-Royce-Standort betreibt. Mit 21 Autohäusern in drei Ländern ist die MHS Group des Michael Horst Schmidt einer der potentesten Handelspartner für Produkte der BMW GmbH (Autos und Motorräder sowie Marken MINI und Rolls-Royce). Und einer jener Big Player, die Autokonzerne aktuellen Trends zufolge eher nicht so gern haben, um die sie aber umsatzmäßig kaum herumkommen. Mit der ersten Rolls-Royce-Repräsentanz in Rumänien 2004 erfüllte sich Schmidt einen Traum, ab 2010 betrieb die Schmidt Premium Cars auch in München einen offiziellen Rolls-Royce-Standort. Anfang 2023 kamen die drei Standorte in Österreich hinzu, von denen allerdings nur der in Wien die Marke Rolls-Royce im Portfolio hat.

Schon vor genau 100 Jahren setzte die kongeniale Partnerschaft des Fahrzeug-, Flugzeugtriebwerks- und E-Anlagenbauers Henry Royce mit dem Luxusautohändler Charles Rolls den Grundstein für die legendäre Marke. Die Chemie zwischen Rolls und Royce stimmte, die Firma wuchs, 1931 übernahm man die britische Luxussportwagenmarke Bentley, die Zielsetzung, ausschließlich Fahrzeuge der Luxusklasse herzustellen, verfing sich plangemäß. Von Anfang an waren Autos der Marke Rolls-Royce verpflichtendes Inventar in den Herrscherhaus-Garagen der Welt.

1971 – Rolls und Royce waren da schon lange tot – brachten Fehlkalkulationen in der Flugzeug-Sparte fast die Pleite, es folgten Verstaatlichung, Reprivatisierung durch den Vickers-Konzern, und schließlich 1987 die handstreichartige Übernahme durch Volkswagen. Achillesferse des Deals: Die Namensrechte verblieben bei Vickers, was sich Konkurrent BMW zunutze machte.

Das folgende juristische Hick-Hack endete anno 2003: BMW bekam Rolls-Royce und Volkswagen Bentley. Die bisher parallel geführten Modellreihen wurden vollständig getrennt. Ab da entwickelte Rolls-Royce seine Modellpalette intelligent weiter bis zu ihrem heutigen Bestand. Und man kultiviert kon­stant jenen erstaunlich breit aufgestellten Glamour-Nimbus einer Marke, mit der sich gleichermaßen Aristokraten wie juwelenbehängte Rap-Musikanten identifizieren können.