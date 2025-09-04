News Logo
Green Peak Festival 2025 eröffnet: Nachhaltige Lösungen im Fokus

Zukunft im Dialog: Festivalauftakt bringt internationale Expert:innen, Start-ups und Unternehmen zusammen

von

Mit einem vielfältigen Programm, spannenden Diskussionsrunden und internationaler Beteiligung ist gestern das Green Peak Festival 2025 gestartet. In der Marx Halle Wien trafen sich über 50 nationale und internationale Speaker:innen, um zwei Tage lang über nachhaltige Zukunftslösungen zu sprechen und aktuelle Trends im Bereich Klimaschutz, Innovation und Green Tech zu beleuchten.

Bereits am ersten Veranstaltungstag standen hochkarätig besetzte Keynotes und Panels auf dem Programm. Ergänzt wurde das Angebot durch Workshops und Side-Events im Conference Center sowie ein 1:1 Matchmaking via b2match, das für gezielten Austausch zwischen Start-ups, Unternehmen und Investor:innen sorgte.

Für das leibliche Wohl sorgten Partner wie Acqua Panna, San Pellegrino, Waterdrop und café+co. Probefahrten mit BYD-Autos und Führungen zu neuesten Charging-Technologien ergänzten das Programm.

