Bringen Sie Ihre Flaschen und Dosen noch immer in Taschen oder Säcken zurück? Das kostet Platz, Zeit und Nerven. Mit dem bringbag® wird die Rückgabe deutlich einfacher.

Der durchdachte Helfer sorgt dafür, dass PET Flaschen und Getränkedosen ordentlich gesammelt, bequem transportiert und schnell beim Automaten zurückgegeben werden können. Kein Chaos mehr, kein mühsames Schleppen und kein unpraktisches Hantieren.