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GEWINNSPIEL: bringbag® Paket gewinnen und Flaschen & Dosen clever zurückgeben

In Kooperation mit bringbag®
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Umwelt
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Nie wieder Chaos beim Pfand zurückbringen: Gemeinsam mit bringbag® verlosen wir ein praktisches Set für mehr Ordnung, Komfort und Nachhaltigkeit im Alltag. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Schluss mit Säcken und unhandlichen Taschen

Bringen Sie Ihre Flaschen und Dosen noch immer in Taschen oder Säcken zurück? Das kostet Platz, Zeit und Nerven. Mit dem bringbag® wird die Rückgabe deutlich einfacher.

Der durchdachte Helfer sorgt dafür, dass PET Flaschen und Getränkedosen ordentlich gesammelt, bequem transportiert und schnell beim Automaten zurückgegeben werden können. Kein Chaos mehr, kein mühsames Schleppen und kein unpraktisches Hantieren.

Praktisch, platzsparend und nachhaltig

Mit dem Pfandsystem wächst auch das Umweltbewusstsein. Der bringbag® bietet dafür die passende Lösung. Hergestellt aus Karton und in Österreich produziert, ermöglicht er das platzsparende Sammeln und sichere Transportieren von bis zu 28 PET Flaschen mit 1,5 Liter.

Warum mehrere Taschen tragen, wenn eine Lösung alles kann? Der bringbag® spart Platz, Zeit und macht die Rückgabe einfacher als je zuvor.

Das können Sie gewinnen

Wir verlosen ein bringbag® Paket bestehend aus:

  • 1 × Mini

  • 1 × 3S

  • 3 × 4S Monster

  • 2 × Dosenadapter 3er Set

Jetzt teilnehmen und gewinnen

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf mehr Ordnung und Komfort im Alltag.

Teilnahmeschluss: 30.04.26

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Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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