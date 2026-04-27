se:cove: Nachhaltig gedacht, komfortabel gemacht

Bei se:cove beginnt Nachhaltigkeit nicht mit einzelnen Materialentscheidungen, sondern mit der grundsätzlichen Frage, wie ein Möbel konstruiert sein muss, um langfristig zu bestehen.

Der zentrale Ansatz ist Design for Disassembly: Das Produkt ist so aufgebaut, dass jedes Teil nach seinem Lebenszyklus sortenrein getrennt und ausgetauscht werden kann. Ein massiver Rahmen aus Buchenholz bildet eine robuste, erneuerbare Basis, an der alle weiteren Komponenten lediglich verschraubt oder gespannt werden. Dadurch bleibt die Struktur über viele Jahre hinweg nutzbar.