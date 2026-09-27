Freunde nennen Sylvie Meis "Single-Sylvie"

Tatsächlich schätze sie die Freiheiten, die das Single-Leben mit sich bringe. "Ich bin in einer Lebensphase, in der ich sehr gerne unabhängig bin und spontan Ja sagen möchte zu allem, was auf mich zukommt - ob beruflich oder auf Reisen." Ihr nächstes Jahr sei jetzt schon wieder komplett durchgeplant. "In einer neuen Beziehung müsste man wieder sehr viele Kompromisse eingehen."

Auf der anderen Seite sei es aber auch wunderschön, sich zu verlieben, schwärmte Meis. "Es gibt keine größere Energiequelle auf der Welt als dieses Gefühl des Verliebtseins. Das ist mit nichts zu vergleichen - man kann es nicht kaufen und nicht planen, es ist wirklich magisch." Um das wieder zu erleben, würde sie sich eine Beziehung prinzipiell wünschen. "Ob ich dafür all meine Freiheit wieder aufgeben möchte, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht", sagte Meis.

Die Moderatorin ist gerade wieder als Liebesexpertin im Fernsehen zu sehen. Sie moderiert eine neue Staffel der Dating-Show "Love Island VIP". Verschiedene Singles - zum Teil Realitystars, zum Teil bisher noch unbekannt - begegnen sich in der Sendung in einer Villa in Griechenland. Meis begleitet die Verpartnerungsversuche. "Die Realitystars kennen sich teilweise untereinander. Es ist aber spannend zu sehen, ob sie sich für normale Leute öffnen", sagte Meis über die neue Staffel des Formats.

Die Moderatorin war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.