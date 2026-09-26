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Kinder von Prinz Harry "sind glücklich in der Schule"

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Harry findet den Umzug zurück in die Heimat "toll"
©Afp, APA, AARON CHOWN
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Den Kindern des britischen Prinzen Harry (42) und seiner Frau Meghan Markle geht es nach Angaben ihres Vaters nach dem Umzug der Familie nach Großbritannien gut. "Die Kinder sind glücklich in der Schule", sagte Harry dem kanadischen Fernsehsender CTV News über Archie (7) und Lilibet (5). Royal-Experten vermuten hinter dem Umzug aus den USA vor allem den Wunsch Harrys, seinen Kindern eine britische Schulbildung zu ermöglichen.

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Allerdings soll es genau dabei zunächst Probleme gegeben haben: Schon nach wenigen Tagen sollen die Kinder aus Sicherheitsgründen die Schule gewechselt haben, hatten mehrere Medien unter Berufung auf den Sprecher von Harry und Meghan berichtet. An der Schule soll es demnach aber nicht gelegen haben, sondern an der Anfahrt über stauanfällige Straßen.

Insgesamt sei es "toll", zurück in Großbritannien zu sein, sagte Prinz Harry nach einem Fallschirmsprung außerhalb von Toronto. Mit dem Sprung löste er ein Versprechen ein, das er einem 102 Jahre alten Veteranen des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte. Gleichzeitig wollte er damit für Unterstützung für Militärhilfsorganisationen trommeln.

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