WhatsApp: Link-Vorschau mit Haken

Der Nachteil: Die IP-Adresse des Absenders wird zusammen mit der Link-Vorschau übertragen. Und über die IP-Adresse ist es etwa für die Inhalte-Anbieter möglich, ungefähr den jeweiligen Standort zu bestimmen - oder zu verfolgen, wo jemand so überall im Netz unterwegs ist (Tracking).

Wer das nicht möchte, kann die Link-Vorschauen in Whatsapp einfach abschalten. Dafür zu "Einstellungen/Datenschutz/Erweitert" navigieren und die Option "Linkvorschau deaktivieren" einschalten.

Die eigene IP-Adresse lässt sich auch bei WhatsApp-Calls schützen: Wer unter "Einstellungen/Datenschutz/Erweitert" die Funktion "IP-Adresse in Anrufen schützen" aktiviert, überträgt die Adresse bei Calls nicht mehr an den jeweiligen Kontakt, weil die Anrufe dann über WhatsApp-Server laufen. Möglicherweise verschlechtert sich aber die Anrufqualität. WhatsApp-Gruppenanrufe laufen immer über die Anbieter-Server.

Und wie ist es bei Signal um die Sicherheit in Bezug auf diese Features bestellt? Bei diesem Privatsphäre-orientierten Messenger lassen sich Link-Vorschauen unter "Einstellungen/Chats" natürlich auch jederzeit ein- oder ausschalten. Allerdings ist dies zum Schutz vor Tracking gar nicht notwendig, sondern nur, wenn jemandem die Vorschaufunktion an sich nicht gefällt.

Denn das Erstellen der Link-Vorschau ist bei Signal technisch so gelöst, dass zum einen die Entwickler nicht erfahren, welche Links sich Nutzende zuschicken. Zum anderen enthalten etwa die Inhalte-Anbieter hinter den Links keine IP-Adressen der Nutzenden. Dritten ist es bei Signal also so oder so nicht möglich ist, Nutzende aufgrund der Link-Vorschau auf ihrem Weg durchs Netz zu verfolgen.

Geht es um Anrufe, bei denen die eigene IP-Adresse nicht offengelegt werden soll, bietet auch Signal die Möglichkeit, alle Calls über die Signal-Server zu leiten. Um das zu aktivieren, navigiert man in den Einstellungen zu "Datenschutz/Erweiterte Einstellungen/Anrufe immer indirekt" und betätigt dort den Schieberegler.