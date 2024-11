Forscher der University of California in San Diego erproben gerade Wearables mit Ultraschall, die die Muskelaktivität erkennen und aufzeichnen.

Smarte Socken in Kombination mit künstlicher Intelligenz wiederum sollen künftig helfen, Stürze bei Demenzkranken vorherzusagen. Und der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi arbeitet an einem EEG-Stirnband, das nicht nur Müdigkeit erkennt, sondern mit dem es auch möglich sein soll, das eigene Smart Home per Gedanken zu steuern.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2024 erschienen.