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Waldbrände im Amazonas 2025 auf tiefstem Stand seit Jahrzehnten

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Im Amazonas wüteten 2025 weniger Feuer
©APA/APA/AFP/MICHAEL DANTAS
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Die Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet sind 2025 auf ein historisches Tief zurückgegangen. Insgesamt brannten gut drei Millionen Hektar ab, die bisher kleinste Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen 1983, wie das Überwachungsnetzwerk MapBiomas mitteilte. Im Vorjahr waren knapp 16 Millionen Hektar abgebrannt, das war der bisherige Höchststand.

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2024 hatte eine beispiellose Dürre die Ausbreitung von Bränden befördert. Eine verspätete Regenzeit zwischen 2024 und 2025 hatte Brandrodungen in manchen Gebieten verhindert. Da auch weniger Flächen abgeholzt wurden, stand weniger Brennmaterial zur Verfügung. Zudem habe die von dem Ausmaß der Brände 2024 geschockte Bevölkerung mitgeholfen, das Ausbreiten neuer Brände zu verhindern.

Auch landesweit habe sich die Zahl der abgebrannten Flächen 2025 "außerordentlich" verringert, sagte die Koordinatorin des Berichts, Ane Alencar. Allerdings brenne es weiterhin in großem Ausmaß in der weiten Savanne des Cerrado in Zentralbrasilien. Alencar warnte vor dem möglicherweise bevorstehenden Super-El Niño in diesem Jahr, einem Klimaphänomen, das eine verlängerte Trockenzeit und ein größeres Risiko von Waldbränden mit sich bringt.

Der Schutz des Amazonas ist im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend, da seine dichte Vegetation Treibhausgase aufnimmt, die die globale Erwärmung verursachen.

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