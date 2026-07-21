Copilot-Taste nervt? - So werden Sie sie wieder los

Wer diese Funktion nicht haben und auch nicht nutzen möchte, kann auf ein kleines, einfaches, aber sehr effektives Programm zurückgreifen. Der Entwickler Dan Weiss hat "NoCopilotKey" geschrieben. Es wandelt die Copilot-Taste kurzerhand einfach wieder in die ursprüngliche Strg-Taste um.

Natürlich verschwindet der Aufdruck mit dem Copilot-Logo nicht von der Taste, aber von der Funktion her ist alles wieder beim Alten. Und wenn das Copilot-Icon stört, hilft notfalls ein kleiner Aufkleber auf der nun wieder Strg-Taste.

Die Software kann auf "Github.com" kostenlos heruntergeladen werden, und zwar mit einem Klick auf "NoCopilotKey.zip" ganz unten unter "Assets". Die nächsten Schritte:

Danach ist es sofort aktiv und wird auch beim Start oder bei der Anmeldung immer automatisch ausgeführt. Um "NoCopilotKey" zu beenden, geht man in den Task Manager. Das geht so:

Natürlich kann man die Software auch jederzeit wieder deinstallieren. Dazu unten links "Programm"in das "Suche"-Fenster tippen, dann oben in der Auswahl "Programme hinzufügen oder entfernen" anklicken. Schließlich ganz rechts neben dem "NoCopilotKey"-Eintrag auf die drei Punkte klicken und "Deinstallieren" wählen.