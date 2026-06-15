ABO

Vorarlbergs WK-Präsident Kopf sieht Lehre "schwerstens gefährdet"

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Lehrlingszahlen gehen laut Studie weiter zurück
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Vorarlberger Wirtschaftskammer (WKV) sorgt sich um die Zukunft der Lehre. Die Lehrlingszahl sei in Vorarlberg seit den 1980ern von rund 9.000 auf 6.300 zurückgegangen, die Zahl der Lehrbetriebe sank seit 2016 um 17 Prozent. Im demografischen Wandel verstärke sich der Wettbewerb mit weiterführenden Schulen, und vielen Lehrbewerbern mangle es an Grundkompetenzen. Es brauche Bildungsstrukturreformen, ortete WKV-Präsident Karlheinz Kopf ein "Versagen des Pflichtschulsystems".

von

Die Lehrlingsausbildung bleibt ein entscheidender Standortvorteil, sie steht aber vor großen strukturellen Herausforderungen, so das Ergebnis der am Montag präsentierten Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw), die die WKV in Auftrag gab. "Das System der Lehrlingsausbildung ist im Augenblick schwerstens gefährdet", so Kopfs Fazit. So erhöhte sich laut der Studie in Vorarlberg, das ja als Lehrlingsland gilt, der Anteil an Schülerinnen und Schülern der BHS binnen zehn Jahren von 29,3 auf 34,5 Prozent. Parallel dazu verloren die für die Berufsorientierung wichtigen polytechnischen Schulen an Bedeutung. Schulformen gehörten "ehrlich hinterfragt". Man müsse sich die Frage stellen, ob es die gesamte Vielfalt der Schultypen noch brauche. Es benötige vor allem jene, die jungen Menschen später Chancen auf dem Arbeitsmarkt böten.

Während weiterführende Schulen und Hochschulen verstärkt Zulauf hätten, fehlten zugleich Fachkräfte mit praktischen Qualifikationen, so Studienautor Thomas Mayr. "Digitale Technologien können vieles unterstützen, aber sie schneiden keine Haare, installieren keine Heizungen und renovieren keine Häuser", betonte er die Bedeutung praktischer beruflicher Bildung. Fast 87 Prozent der Ausbildungsbetriebe berichteten von einem erhöhten Betreuungsaufwand für ihre Lehrlinge, 62 Prozent gaben an, dass viele Bewerberinnen und Bewerber nicht ausreichend über Grundkompetenzen verfügten, vor allem in Mathematik, beim sinnerfassenden Lesen, Sozialkompetenzen und vernetztem Denken. Man brauche hier strukturelle Reformen in der Bildung, forderte Kopf. Kein 15-Jähriger dürfe die Pflichtschule mehr ohne Grundfertigkeiten verlassen.

Die stellvertretende WKV-Direktorin Gudrun Petz-Bechter betonte die guten Einkommensperspektiven von Lehrabsolventen und -absolventinnen. 18 Monate nach Ausbildungsabschluss verdienten 74 Prozent mehr als 2.400 Euro brutto und erreichten damit nahezu das Niveau von Absolventen berufsbildender höherer Schulen. "Die tatsächlichen Karriere- und Einkommenschancen der Lehre werden gesellschaftlich vielfach unterschätzt", so Petz-Bechter. Als ungenutzte Potenziale nannte die Studie Frauen, die weiter in technischen Lehrberufen zu wenig präsent seien, und erwachsene Interessierte.

PRODUKTION - 09.04.2024, Sachsen, Zittau: Ein Banner mit der Aufschrift ·Lehrlinge gesucht· hängt an einem Zaun. (zu dpa: «Generationslücke: Betriebe werben um Azubis am falschen Ort») Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Tourismus-Staatssekretärin präsentierte die Ziele bis 2035
Wirtschaft
Tourismus soll kräftiger und nachhaltiger werden
Traditionell österreichischer Begriff kehrt in den Handel zurück
Wirtschaft
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
WKStA erhebt weitere Anklage
Wirtschaft
Weitere Benko-Anklage wegen Betrugs und betrügerischer Krida
Der Krieg belastet die Wirtschaftsentwicklung
Wirtschaft
OeNB hebt BIP-Prognose für 2026 leicht auf 0,6 Prozent
Die Seilbahnen hoffen auf ein Zusatzgeschäft im Sommer
Reisen & Freizeit
Hörl zu Seilbahnen "Motor der Wertschöpfung"
++ ARCHIVBILD ++ Abschluss für 250.000 Beschäftigte erzielt
Wirtschaft
Löhne am Bau steigen um durchschnittlich 3,5 Prozent
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER