Hörl zu Seilbahnen "Motor der Wertschöpfung"

Er rechnete in einer Aussendung vor: "Die heimischen Seilbahnunternehmen konnten in der Wintersaison 2025/26 rund 54 Millionen Ersteintritte verzeichnen und damit eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte erzielen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von rund vier Prozent." Es würde sich zeigen, "dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind".