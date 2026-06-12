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Hörl zu Seilbahnen "Motor der Wertschöpfung"

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Die Seilbahnen hoffen auf ein Zusatzgeschäft im Sommer
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Seilbahnen-Obmann Franz Hörl hat am Freitag die wirtschaftliche Bedeutung der alpinen Aufstiegshilfen betont. Diese seien ein "Motor für Wertschöpfung, Nächtigungen und nachhaltige Entwicklung". "Eine Rekord-Wintersaison, die steigende Bedeutung des Sommertourismus sowie hohe Investitionen in nachhaltige Infrastruktur machen die Seilbahnen zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für Österreichs Tourismusstandort", so Hörl.

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Er rechnete in einer Aussendung vor: "Die heimischen Seilbahnunternehmen konnten in der Wintersaison 2025/26 rund 54 Millionen Ersteintritte verzeichnen und damit eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte erzielen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von rund vier Prozent." Es würde sich zeigen, "dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind".

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