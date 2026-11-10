Vier von fünf Lehrkräften nutzen KI im Schulalltag

Für die im Auftrag des Österreichischen Bundesverlags (öbv) erstellte Online-Umfrage befragte Marketagent 994 Lehrkräfte. Jeweils rund ein Viertel davon hatte Unterrichtserfahrung an Mittelschulen, Volksschulen bzw. AHS-Unterstufe bzw. -Oberstufe. Etwas unterrepräsentiert waren Pädagoginnen und Pädagogen an berufsbildenden bzw. Berufsschulen. Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte (ausgenommen Volksschulen) unterrichtete Deutsch, jeweils rund ein Viertel Mathematik und Englisch. Die meistvertretene Altersgruppe waren die 50- bis 59-Jährigen, gefolgt von den 40- bis 49-Jährigen.

Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, sich sicher im Umgang mit KI-Anwendungen zu fühlen. Deutlich weniger sind dagegen von ihren didaktischen Kompetenzen bei der Vermittlung des Themas überzeugt: Nur rund 40 Prozent fühlen sich hier sehr oder eher sicher. Gleichzeitig akzeptieren die Lehrkräfte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch ihre Schülerinnen und Schüler: 88 Prozent plädierten dafür, die Nutzung von KI-Tools durch die Kinder und Jugendlichen im schulischen Kontext zu erlauben. Chancen sehen sie vor allem in der Förderung von Medienkompetenz, der Motivation von Lernenden sowie in der individuellen Förderung und Inklusion.