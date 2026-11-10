Andrea Kurz wurde als Rektorin der Med Uni Graz wiederbestellt

Eine zentrale Herausforderung sei die Sicherung einer nachhaltigen und planbaren Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Budgetverhandlungen für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030. Gleichzeitig gelte es, die wissenschaftliche Exzellenz weiter auszubauen, attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen sowie eine hochwertige medizinische Ausbildung und Versorgung sicherzustellen, wurde in der Aussendung der Med Uni mitgeteilt. Weitere Schwerpunkte lägen u. a. in der konsequenten Umsetzung der Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben und der stärkeren Vernetzung von Wissenschaft und Gesellschaft.

Kurz (geb. 1962 in Wien) absolvierte ihr Medizinstudium sowie ihre Ausbildung zur Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin an der Medizinischen Universität Wien, an der sie sich auch habilitierte. Sie war u. a. in der Leitung der Division for Clinical Research an der Washington University und in der Funktion als Ordinaria und Professorin für Anästhesiologie am Inselspital - Universitätsspital Bern. Zudem leitete sie die Abteilung für allgemeine Anästhesiologie an der renommierten Cleveland-Klinik in den USA und war dort auch Vizedirektorin für Forschung an der Klinik für Anästhesiologie. Kurz hat mehr als 250 wissenschaftliche Artikel publiziert, darunter in angesehenen Journals wie dem New England Journal of Medicine und Lancet. Am 15. Februar 2024 wurde sie Rektorin der Med Uni Graz, womit diese erstmals eine Frau an der Spitze hat.