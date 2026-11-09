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Warnung vor Antisemitismus bei Novemberpogrome-Gedenken

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Deutsch sieht keine Entspannung bei Antisemitismus
©APA, GEORG HOCHMUTH
Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das jährliche Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zum Anlass genommen, erneut vor steigendem Antisemitismus zu warnen. "Wir sind sehr besorgt", sagte er am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung wie Nationalrat.

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Deutsch betonte, wie sehr der Antisemitismus seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 zugenommen habe. So sei es beinahe Alltag, wenn etwa Kinder, die äußerlich als Jüdinnen und Juden erkennbar sind, angestänkert oder gar physisch angegriffen werden. Gedenken an die Novemberpogrome sei immer wichtig gewesen, mittlerweile habe es aber zusätzlich an Bedeutung gewonnen, so der IKG-Präsident.

Die Regierungsspitze teilte die Sorge in einer Aussendung nach der Kranzniederlegung. "Jüdinnen und Juden sind erneut verstärkt mit Hass, Anfeindungen und Bedrohungen konfrontiert. Diese Entwicklung dürfen wir niemals hinnehmen", äußerte sich etwa Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sprach von einer "Verantwortung, die wir jeden Tag aufs Neue wahrnehmen müssen". Und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte, dass die Verantwortung nicht an den Landesgrenzen ende, weshalb auch die Zusammenarbeit mit der internationalen Gedenkstätte Yad Vashem vertieft werde.

Die Kranzniederlegung war laut IKG der erste gemeinsame offizielle Termin mit Van der Bellen seit dessen kritisierten Aussagen zum Nahostkonflikt. Regierungsmitglieder waren von Bundeskanzler Stocker abwärts vertreten, das Nationalratspräsidium durch Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ). Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nahm an der Veranstaltung teil.

Die Freiheitlichen hatten laut IKG niemanden zum Gedenken entsandt - was vonseiten der jüdischen Gemeinde ohnehin nicht gewünscht ist. Stattdessen haben in der Nacht auf den 9. November AktivistInnen aus dem Umfeld der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH) den Eingang des Veranstaltungsorts eines FPÖ-Heimatabends mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz mit 88 Punschkrapfen verstellt, wurde in einer Aussendung der Hochschülerschaft mitgeteilt.

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