Ex-Rotlicht-Größe Walter P. ist laut Gericht ein Mann

Seither trat Walter als "Waltraud" auf und gab Interviews, die von Boulevard-Medien bereitwillig aufgegriffen wurden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erteilte dann allerdings einen Auftrag zur Prüfung, Ende 2025 wurde die Entscheidung des Standesamts von der Wiener MA 63 per Bescheid berichtigt. Dagegen legte Walter P. Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein, blitzte damit aber nun ab. Die Beschwerde wurde nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, bei der sich der zuständige Richter in der Vorwoche einen persönlichen Eindruck von Walter P. verschaffte, als inhaltlich unbegründet abgewiesen.

Endgültig rechtskräftig ist die ausführliche, 38 Seiten umfassende schriftliche Entscheidung, die der APA vorliegt, noch nicht. Walter P., der von der Wiener Anwaltskanzlei Rast/Musliu vertreten wird, kann dagegen noch eine außerordentliche Revision einlegen.

Maßgeblich für die Entscheidung war ein vom Verwaltungsgericht eingeholtes klinisch-psychologisches Sachverständigengutachten sowie der persönliche Eindruck, den der 61-Jährige auf den Richter machte. "Bei der beschwerdeführenden Partei liegt kein gefestigtes, vom biologischen bzw. körperlichen Geschlecht abweichendes subjektives Geschlechtsempfinden vor", heißt es im Urteil. Die im Vorjahr vorgenommene Änderung des Geschlechtseintrags von "männlich" auf "weiblich" erweise sich als "tatsächlich unrichtig", die amtswegige Berichtigung erfolgte aus Sicht des Verwaltungsgerichts "zu Recht".

Zur Motivlage, weshalb der 61-Jährige als "Waltraud" durchs Leben gehen wollte, führt das Verwaltungsgericht aus, dieser habe vermutlich "als Reaktion auf eine Aufforderung zum Haftantritt den Entschluss gefasst, eine Änderung des Geschlechtseintrags zu erwirken, um einerseits die Haftstrafe in einem attraktiveren Frauengefängnis absitzen zu können." Zum anderen sei es wohl darum gegangen, einen "Skandal zu provozieren". Walter P. habe "versucht, diesen Schritt zu monetarisieren und möglichst große mediale Aufmerksamkeit zu erlangen, sei es aus Lust am Stehen im Mittelpunkt oder der Hoffnung, dadurch eine weitere Monetarisierung vorantreiben zu können".

Walter P. wurde im Dezember 2025 in Wien wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Weitere zwölf Monate aus einer vorangegangenen Verurteilung nach dem Verbotsgesetz lebten auf, sodass insgesamt 32 Monate zu verbüßen sind. Er hatte über Jahre hinweg in Chatgruppen Hitler-Bilder und antisemitische Hetze verbreitet. Dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) ist der Mann aufgrund seiner Kontakte zu führenden Köpfen der österreichischen Neonazi-Szene seit längerem bekannt.

Anfang Oktober erhielt der 61-Jährige vom Wiener Landesgericht eine Aufforderung zum Strafantritt. Binnen eines Monats ab Zustellung sollte er eine Zelle in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt beziehen - einem reinen Männergefängnis. Sein Anwalt Nikolaus Rast brachte vorsorglich einen Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest ein, um dem 61-Jährigen das Gefängnis zu ersparen. Mit der nunmehrigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts schwinden allerdings die Chancen, dass Walter P. eine Fußfessel erhält.