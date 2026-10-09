Vier Astronauten von der ISS zur Erde zurückgekehrt

Es war der erste ISS-Aufenthalt von Hathaway und Adenot, der zweite von Fedjajew und Meir. Auch vier Außeneinsätze gehörten zu ihrer Mission. An Bord der ISS waren sie vor wenigen Tagen von der "Crew 13" abgelöst worden. Die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow waren in rund 7 Stunden und 55 Minuten mit ihrer "Dragon"-Kapsel zur ISS geflogen - nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA die kürzeste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS.