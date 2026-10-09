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Vier Astronauten von der ISS zur Erde zurückgekehrt

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Sophie Adenot ist zurück auf der Erde
©Afp, NASA, APA, Keegan Barber
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Nach rund acht Monaten im All sind vier Astronauten von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die NASA-Astronautin Jessica Meir, ihr Kollege Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot landeten mit ihrer "Dragon"-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im Pazifik vor Los Angeles. Die "Crew 12" war seit Februar im All.

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Es war der erste ISS-Aufenthalt von Hathaway und Adenot, der zweite von Fedjajew und Meir. Auch vier Außeneinsätze gehörten zu ihrer Mission. An Bord der ISS waren sie vor wenigen Tagen von der "Crew 13" abgelöst worden. Die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow waren in rund 7 Stunden und 55 Minuten mit ihrer "Dragon"-Kapsel zur ISS geflogen - nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA die kürzeste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS.

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