In dem größeren Sandringham House verbringen die britischen Royals traditionell die Weihnachtstage. Laut Polizei hielt sich in dem betroffenen Gebäude zum Zeitpunkt des Vorfalls am Montagabend niemand auf.

Der "Sun" zufolge verfügt Anmer Hall über zehn Schlafzimmer. William und Kate und ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) halten sich dem Bericht zufolge aber nur selten dort auf.

Sie leben inzwischen in der sogenannten Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit immerhin acht Schlafzimmern wurde beim Einzug als "forever home" der beiden bezeichnet, wo sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Praktisch ist auch, dass es nur einen Steinwurf vom Elite-Internat Eton entfernt ist, das George inzwischen besucht.

Kurz nach Bekanntwerden des Zwischenfalls hatte William einen Termin bei Premierminister Andy Burnham in der Downing Street. Der Thronfolger ließ sich lächelnd vor der berühmten schwarzen Tür fotografieren. Eine Reaktion auf den Einbruch gab es zunächst nicht. William und seine Familie gehören zu den sogenannten arbeitenden Royals - sie bekommen rund um die Uhr Personenschutz gestellt.

Zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen rund um die königliche Familie war es in den vergangenen Jahren vereinzelt schon gekommen. So hatten unbekannte Täter etwa vor zwei Jahren zwei Fahrzeuge von dem Anwesen rund um Schloss Windsor gestohlen. Weltbekannt wurde ein Zwischenfall 1982: Damals war ein Mann in das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. gelangt und hatte mehrere Minuten mit der Königin gesprochen.