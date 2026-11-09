Urzeitwal mit extrem asymmetrischem Schädel beschrieben

Bei Zahnwalen sind die Schädelhälften grundsätzlich unterschiedlich geformt. Diese Asymmetrie hängt mit den Organen zusammen, die sie zur Erzeugung und zum Empfang von Schall für die Echoortung benötigen. Bei der neu beschriebenen Art erstreckte sich die ungewöhnliche Form jedoch auch auf die Gesichtsknochen, die Augenregion und die Verbindung zur Halswirbelsäule. Beide Nasenöffnungen lagen vollständig auf der linken Seite des Schädels.

Die ungewöhnliche Schädelform war laut den Forschenden keine Folge einer Krankheit. Auch Knochenbrüche oder andere Schäden fanden sie nicht. Der schiefe Schädel war somit eine natürliche Besonderheit der Walart.

Die Form könnte mit der Nahrungssuche zusammenhängen. Anders als heutige Pottwale, die vor allem im offenen Meer Tintenfische jagen, suchtevermutlich in flachen Küstengewässern am Meeresboden nach Nahrung. Dafür war seine Schnauze um 31 Grad nach unten gebogen. Sie bestand zudem aus besonders dichtem und schwerem Knochenmaterial. Dadurch lag der Schwerpunkt des Kopfes weiter vorne und unten.

Auch sein Hals war daran angepasst. Der Wal konnte seinen Kopf den Rekonstruktionen zufolge um bis zu 55 Grad nach unten neigen. So konnte er seine Schnauze direkt auf den Meeresboden richten.

Die Forschenden vermuten, dass der Wal seine Echoortung auch bei der Nahrungssuche einsetzte. Damit könnte er Beutetiere aufgespürt haben, die im weichen Meeresboden verborgen waren. Anders als andere Meeressäuger, die am Meeresboden nach Nahrung suchen, hatte er keine Tasthaare oder andere spezialisierte Sinnesorgane dafür.

Das Fossil war bereits Mitte der 1990er-Jahre in der Pisco-Formation im Süden Perus entdeckt worden. Der Artname huachafo stammt aus dem peruanischen Spanisch und bedeutet so viel wie extravagant, übertrieben oder geschmacklos. Er bezieht sich auf die ungewöhnliche Form des Schädels.

(SERVICE: Link zur Studie: https://idw-online.de/de/news880447, DOI: 10.1038/s42003-026-11074-2)