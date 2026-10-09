Trump verlieh Musk höchsten US-Wissenschaftspreis

Die Auszeichnung wurden im Rahmen des Technologie-Gipfels "Wissenschaft: Ein neues goldenes Zeitalter" überreicht. Außer Musk erhielten diese Medaille auch Google-Mitbegründer Sergey Brin, Nvidia-Vorstand Jensen Huang und die Chefin des US-Chipherstellers AMD, Lisa Su. Tech-Investor Michael Dell und Microsoft-Vorstand Satya Nadella erhielten mit der National Medal of Technology and Innovation ebenfalls die höchste US-Auszeichnung in diesem Bereich.

Die Medaillenübergabe an Musk wirkte freundlich, aber etwas unbeholfen. Der Präsident klopfte dem Tech-Unternehmer auf den Rücken, während er ihm die Schatulle mit der Medaille überreichte. Offenbar vermieden beide weitgehend Augenkontakt. Während er Musk die Medaille aushändigte, sagte Trump: "Elon, ich möchte dir gratulieren. Du bist mein Freund und all das, aber du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch."

Musk hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Berater zur Seite gestanden und im Auftrag des Präsidenten tausende Stellen im Staatsapparat und bei Ministerien gestrichen. Im Mai 2025 schied Musk bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) jedoch wegen eines Zerwürfnisses mit Trump über die massiv steigenden Staatsschulden aus.

Inzwischen haben sich beide wieder versöhnt. Dem Multimilliardär Musk, Eigentümer des KI-Unternehmens xAI sowie unter anderem des Raketenunternehmens SpaceX, werden von Kritikern immer wieder rechtslastige, demokratiefeindliche und rassistische Tendenzen vorgeworfen.

Auch Trump selbst wurde bei der Veranstaltung bedacht: Der US-Präsident erhielt einen Bilderrahmen, der die posthum an seinen verstorbenen Onkel John Trump verliehene National Medal of Science enthielt, der am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) unterrichtete.

Trump verweist in seinen Reden immer wieder auf diesen 1983 gestorbenen Onkel - meist im Zusammenhang mit seiner eigenen Intelligenz. Er habe von seinem Onkel den "höchsten IQ" geerbt, sagt er immer wieder. Er führt dies auf "gute Gene" zurück.