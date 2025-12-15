Theresa Sporn: „Die größte Gefahr? Wenn Menschen keine KI nutzen“

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Realität, doch viele Führungsetagen stecken noch im Faxzeitalter. Während die Welt sich digital neu sortiert, diskutieren manche Manager immer noch, ob man „das jetzt wirklich braucht“. Theresa Sporn hat keine Zeit für solche Debatten.

Die Wienerin berät mit dem von ihr gegründeten Unternehmen Scitus Konzerne zu KI und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sie weiß, was geht. Und sie sagt, was nicht mehr geht: alte Strukturen, Technikangst, und Chefs, die lieber PowerPoint bauen als Produkte. In diesem Interview spricht sie über Denkfehler auf Vorstandsebene, absurde Aussagen von C-Level-Managern, Überwachung als Frage des Kontextes und erklärt, warum nicht die KI das Problem ist, sondern unser Umgang mit ihr.

Sie waren schon im Studium „die mit der Statistik“. Wann wussten Sie: Ich will nicht nur KI verstehen, ich will sie gestalten?

Während meiner Bachelorarbeit über People Analytics. Ich habe damals mit vielen Führungskräften großer Konzerne gesprochen, die mir erzählt haben, welche Vision sie für datengetriebene Entscheidungen im Unternehmen haben – und gleichzeitig gemerkt, wie wenig davon tatsächlich umgesetzt wird. Da wusste ich: Ich möchte nicht nur über KI reden, ich möchte sie bauen.

Ihre Karriere führte von Wien über London nach Berlin und zurück. Was hat Sie am meisten geprägt: die Mathematik, die Start-up-Kultur oder der Frust über ineffiziente Unternehmen?

Eine Mischung aus allem. Die Statistik war das Fundament – sie hat mir beigebracht, die Welt in Daten zu sehen. Die Start-up-Welt hat mir die Freiheit gegeben, auszuprobieren und kreativ zu coden. Und die ineffizienten Unternehmen haben mir gezeigt, dass Technologie allein nichts löst. Man braucht Struktur, Verständnis für Prozesse und einen klaren Weg, wie man echten Wandel herbeiführt.

Sie sagen: „Ich wollte etwas anfangen und zu Ende bringen.“ Funktioniert das auch in der Consulting-Welt, wo vieles in PowerPoints endet?

In meiner Consulting-Welt absolut. Ich sehe PowerPoints nicht als Endpunkt, sondern als Startsignal. Mein Anspruch ist immer, dass etwas wirklich umgesetzt wird – und dass Kunden nach einem Projekt nicht nur ein schöner Foliensatz bleibt, sondern ein funktionierendes Produkt.

Wie oft erleben Sie noch, dass jemand fragt: „Kommt dein Chef auch noch?“ – und was antworten Sie dann gedanklich wirklich?

Kommt seltener vor, aber wenn, dann denke ich mir: „Nein – ich bin die Chefin. Und wir können froh sein, dass jemand hier ist, der versteht, wie KI heute funktioniert“