Wie sehen die KI-Jobs der Zukunft aus?

Sprechen Politiker über Künstliche Intelligenz (KI), geht es meist um Sparpotenzial in der Verwaltung, die Entlastung überstrapazierter Budgets und raschere, rund um die Uhr mögliche Behördenwege.

Sprechen Unternehmer über Künstliche Intelligenz, geht es um Effizienz, bessere Ertragschancen und darum, mit weniger Personal auszukommen.

Sprechen Beschäftigte über Künstliche Intelligenz, schwingen hinter Faszination, Ablehnung und Häme über den bisweilen halluzinierenden „Blechtrottel“ Ratlosigkeit und Angst mit. Wird der eigene Arbeitsplatz durch die neue Technologie ersetzt? Oder vielmehr, wann wird es passieren? Welche Arbeit wird es künftig überhaupt geben? Was muss oder kann man lernen, um nicht auf der Strecke zu bleiben?

Spricht die Politik klar genug darüber, was die Bürgerinnen und Bürger erwartet? Gibt es Überlegungen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, in der womöglich immer weniger Menschen Löhne und Gehälter wie bisher beziehen und mit diesen Steuern bezahlen? Wird das Bildungssystem an die neuen Herausforderungen angepasst? Viel hört man da nicht, man ist mit anderen Krisen beschäftigt.