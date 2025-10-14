Roboter im OP: Wie Maschinen den Chirurgen unterstützen

Zwei Millionen Euro kostet ein einzelner Chirurg – gemeint ist ein Roboter namens „Da Vinci“, der unter anderem am AKH Wien im Einsatz ist. 2023 wurde dort an der Uniklinik für Allgemeinchirurgie die erste roboter-assistierte Nierentransplantation durchgeführt. Seit dem Vorjahr setzt das AKH drei „Da Vinci“-Geräte ein. Damit werden unter anderem Operationen an der Speiseröhre, am Darm und an der Leber gemacht.

Ende September wurde an der Uniklinik für Neurochirurgie zum ersten Mal eine sogenannte stereotaktische Tiefenelektroden-Implantation durchgeführt. Dabei werden Elektroden so platziert, dass sie die elektrische Aktivität des Gehirns messen können. Das wird zur Diagnostik von Epilepsie verwendet. Der Eingriff mit Hilfe einer Roboterplattform namens „Cirq“ soll weniger lange dauern und sicherer sein, als wenn ausschließlich menschliche Fachkräfte arbeiten.