Grete Rehor-Preis 2025: AIT-Expertin Anna Huditz für MINT und Digitalisierung ausgezeichnet

Der Arbeitsbereich von Anna Huditz am AIT befasst sich mit der Entwicklung innovativer Technologien und datenbasierter Strategien für Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen. Zentrale Themen sind dabei die Integration von Nachhaltigkeitszielen, die digitale Transformation sowie die Mobilitätswende. Darüber hinaus engagiert sich Huditz als Mentorin für junge Frauen, die eine Laufbahn in MINT-Berufen anstreben.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel – sie ist eine Wertschätzung für viele Jahre intensiver Arbeit an den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation im Mobilitätsbereich. Besonders freue ich mich darüber, wenn meine Arbeit andere Frauen ermutigt, ihren Weg in technischen und wissenschaftlichen Berufsfeldern selbstbewusst zu gehen“, sagte Huditz anlässlich der Verleihung.

Auch das AIT gratuliert zur Auszeichnung. Brigitte Bach, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung, erklärte: „Anna Huditz verbindet technologische Kompetenz mit strategischem Denken und gesellschaftlichem Engagement. Sie zeigt in ihrer Rolle als Führungskraft am AIT, wie wissenschaftliche Exzellenz und gelebte Verantwortung zusammenwirken können, um Innovation und Gleichstellung voranzubringen. Ihr Beitrag zur nachhaltigen Mobilität und zur Förderung junger Talente ist ein wertvoller Impuls – innerhalb wie außerhalb des AIT.“