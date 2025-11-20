Technology Impact Summit 2025: Auftakt setzt Fokus auf KI-Kompetenz und digitale Zukunft der Steiermark

Der Sammelband ist Ergebnis eines breiten Dialogs zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Unternehmen wie AVL List, junge Forschende und Vertreter der Zivilgesellschaft beleuchten darin Themen von digitaler Inklusion über Gesundheitsinnovation bis hin zu technologischen Standortvorteilen. Ziel ist es, Digitalisierung ganzheitlich zu betrachten und die Grundlage für einen faktenbasierten Diskurs zu schaffen.

Peter Riedler von der Universität Graz betonte bei der Präsentation die Rolle der Wissenschaft: Die Dokumentation technologischer Entwicklungen sei zentral, um Wissen für zukünftige Generationen zu sichern. Pamela Stückler, Leiterin der Universitätsbibliothek, hob die Verbindung historischer Forschung und moderner Technologie hervor – ein Spannungsfeld, das der Sammelband bewusst sichtbar macht.