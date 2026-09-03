ABO

Studien für Impfstoff gegen Ebola-Variante im November

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ebola-Impfstoff: Forschungen angekündigt
©Afp, MARINE GACHET, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Inmitten des schwersten Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo sollen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bis November klinische Studien für drei potenzielle Impfstoffe gegen den betreffenden Virusstamm beginnen. Nach den Worten von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus könnte aber auch bereits im Oktober begonnen werden.

von

News auf Google bevorzugen

Verursacht wird die aktuelle Epidemie von der Ebola-Variante Bundibugyo. Anders als gegen die sogenannte Zaire-Variante gibt es dagegen bisher weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine zugelassene Behandlung. Mehrere Mittel befinden sich in der Erprobung.

Zwei neue Impfstoffe gegen die Bundibugyo-Variante würden derzeit in Großbritannien und in Kanada getestet, um ihre Sicherheit zu überprüfen, sagte Tedros. "Es gibt auch einen zugelassenen Impfstoff gegen die Zaire-Variante - den Erreger, der für die meisten Ebola-Epidemien in der Vergangenheit verantwortlich war -, aber wir wissen nicht, ob er gegen die Bundibugyo-Variante wirksam ist."

Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo war Mitte Mai offiziell festgestellt worden und breitete sich inzwischen auf sechs Provinzen im Osten und Nordosten des zentralafrikanischen Landes aus. Viele der betroffenen Gebiete sind von bewaffneten Konflikten geprägt, die staatliche Präsenz und die medizinische Versorgung sind dort stark eingeschränkt.

Nach offiziellen Angaben starben inzwischen mehr als 3.000 Menschen. Insgesamt wurden nach Angaben des kongolesischen Instituts für öffentliche Gesundheit vom Mittwoch mehr als 6.100 Infektionen registriert. 1.409 Menschen gelten als genesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Klimaphänomen El Nino
Technik
UNO: El Niño wird "sehr stark" und dauert bis Februar
Kleine Alltagshilfen sind für Menschen in einer Krise sehr wertvoll
Gesundheit
Freund in psychischer Krise: Wie kann ich unterstützen?
Sich mit anderen auszutauschen, kann einem etwas Last abnehmen
Gesundheit
Klimaangst: Wie man mit Sorgen richtig umgeht
Wer Husten oder Schnupfen hat, sollte möglichst zu Hause bleiben
Gesundheit
Erkältungsfalle Sommerende? So schützen Sie sich und andere
Wer keine KI möchte, kann die "smarten Funktionen" leicht abschalten
Technik
Gmail & Co: So schalten Sie die KI-Funktionen aus
Im Juli wurde die Abnehmpille für den europäischen Markt zugelassen
Gesundheit
Abnehmen mit Spritze oder Pille: So geht man es richtig an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER