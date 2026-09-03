Erkältungsfalle Sommerende? So schützen Sie sich und andere

©APA, Philip Dulian, dpa-tmn
Kaum ist der Sommer vorbei, kratzt der Hals: In Büros, Schulen, Kindergärten und Öffis wird wieder mehr gehustet und geschnieft. Das liegt nicht einfach am Wetter, zumindest nicht nur. Zum Herbststart spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Nach Ferien und Urlaub kommen wir wieder mit vielen Menschen zusammen - einige haben womöglich Erreger mitgebracht, einige sind mit leichten Symptomen trotzdem unterwegs.
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Dazu kommt: Wird es draußen kühler, verlagert sich das Leben zunehmend in Innenräume. So steigt das Risiko für eine Tröpfcheninfektion, also dass man Erreger einatmet, manche Erreger wie etwa Grippeviren fängt man sich auch durch eine Schmierinfektion ein.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
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