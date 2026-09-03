ABO

Erkältungsfalle Sommerende? So schützen Sie sich und andere

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Wer Husten oder Schnupfen hat, sollte möglichst zu Hause bleiben
©APA, Philip Dulian, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Kaum ist der Sommer vorbei, kratzt der Hals: In Büros, Schulen, Kindergärten und Öffis wird wieder mehr gehustet und geschnieft. Das liegt nicht einfach am Wetter, zumindest nicht nur. Zum Herbststart spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Nach Ferien und Urlaub kommen wir wieder mit vielen Menschen zusammen - einige haben womöglich Erreger mitgebracht, einige sind mit leichten Symptomen trotzdem unterwegs.

von

News auf Google bevorzugen

Dazu kommt: Wird es draußen kühler, verlagert sich das Leben zunehmend in Innenräume. So steigt das Risiko für eine Tröpfcheninfektion, also dass man Erreger einatmet, manche Erreger wie etwa Grippeviren fängt man sich auch durch eine Schmierinfektion ein.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Philip Dulian/Philip Dulian

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer keine KI möchte, kann die "smarten Funktionen" leicht abschalten
Technik
Gmail & Co: So schalten Sie die KI-Funktionen aus
Im Juli wurde die Abnehmpille für den europäischen Markt zugelassen
Gesundheit
Abnehmen mit Spritze oder Pille: So geht man es richtig an
Heike Niemeier ist Ökotrophologin und Buchautorin
Gesundheit
Abnehmspritze und -pille: Was hilft bei Nebenwirkungen?
Gouverneur Tim Walz rief dazu auf, "für Minnesota zu beten"
Politik
Zwei Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis
Neben Österreich erst sechs Länder mit Entwürfen
Technik
Renaturierung: EU-Kommission rechnet mit mehr Plänen
++ ARCHIVBILD ++ Klimaschutzbemühungen sollen verstärkt werden
Technik
UNO: Temperaturanstieg über 1,5 Grad so kurz wie möglich halten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER