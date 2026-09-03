Erkältungsfalle Sommerende? So schützen Sie sich und andere

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Kaum ist der Sommer vorbei, kratzt der Hals: In Büros, Schulen, Kindergärten und Öffis wird wieder mehr gehustet und geschnieft. Das liegt nicht einfach am Wetter, zumindest nicht nur. Zum Herbststart spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Nach Ferien und Urlaub kommen wir wieder mit vielen Menschen zusammen - einige haben womöglich Erreger mitgebracht, einige sind mit leichten Symptomen trotzdem unterwegs.

von APA