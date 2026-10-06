Stickstoffdioxid macht Marathonläufer langsamer

Die wissenschaftliche Arbeit ist vor kurzem in "Sports Medicine" erschienen (https://doi.org/10.1186/s40798-026-01099-6). "Die Belastung durch Luftverschmutzung beeinträchtigt die Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Funktion während körperlicher Anstrengung, doch die Erkenntnisse über ihre Auswirkungen auf das gesamte Spektrum der Ausdauerleistung sind nach wie vor begrenzt", schrieben die Wissenschafter um James Donaldson von der Universität Leicester in Großbritannien.

Analysiert wurden 2.756.553 Netto-Zielzeiten von sechs World Marathon Majors (Berlin, Boston, Chicago, London, New York City und Tokio) aus den Jahren 2010 bis 2024. Die Konzentrationen von Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM 2,5) am Renntag wurden dem internationalen Copernicus-Atmosphären-Service entnommen. Analysen nach Personengruppen wurden mit 1.815.188 Läufern durchgeführt, für die Altersdaten verfügbar waren.

Die Ergebnisse waren eindeutig. Von den untersuchten Schadstoffen zeigte NO2 (Stickstoffdioxid; Anm.) den stärksten Zusammenhang mit den erzielten Zeiten. Jede Erhöhung um ein Mikrogramm pro Kubikmeter Luft war bei Männern mit einer um 1,43 Minuten längeren Laufzeit und bei Frauen mit einer um 1,56 Minuten längeren Laufzeit verbunden. Die Effekte von Feinstaub (PM 2,5) waren statistisch nicht signifikant", stellten die Experten fest.

Freizeitsportler waren von den NO2-Effekten etwa sechsmal stärker betroffen als Leistungssportler (2,12 vs. 0,34 Minuten längere Laufzeit pro Mikrogramm/Kubikmeter Luft). Jüngere Läufer (18 bis 29 Jahre) zeigten stärkere Effekte als ältere Läufer (2,17 versus 1,32 Minuten schlechtere erzielte Zeiten je Mikrogramm/Kubikmeter Luft bei Sportlern über 60 Jahre).

"Die Belastung der Umgebungsluft, insbesondere durch Stickstoffdioxid, beeinträchtigt die Marathonleistung dosisabhängig, wobei die Auswirkungen bei Freizeitsportlern am stärksten ausgeprägt sind. Diese Erkenntnisse haben Konsequenzen für die Organisation von Laufveranstaltungen und die Gesundheitspolitik im Hinblick auf körperliche Aktivität im Freien in städtischen Gebieten", stellten die Fachleute abschließend fest.