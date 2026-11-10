Stichwort: iKM PLUS

Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet - ausgenommen sind jene mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit körperlicher oder geistiger Behinderung sowie außerordentliche Schüler mit Deutschförderbedarf. In Zahlen: Für den aktuellen drei Jahre umfassenden Ergebnisbericht mussten 242.000 Kinder (ca. 80.000 pro Jahrgang) teilnehmen, 12.000 waren befreit. Die Ergebnisse fließen nicht in die Noten ein und dienen auch nicht als Kriterium für die Aufnahme an einer weiterführenden Schule. Der verpflichtende Teil, das sogenannte Basismodul, dauert pro Fach jeweils 45 Minuten. Zusätzlich werden auch sogenannte "Fokusmodule" angeboten, durch die das Lehrpersonal freiwillig vertiefend anschauen kann, wo ein Schüler oder eine Schülerin konkret besondere Schwächen oder Stärken hat.

Primär dienen die Ergebnisse der Förderung der Schülerinnen und Schüler. Diese bzw. deren Eltern sowie die Schulen und Lehrkräfte bekommen deshalb jährlich eine Rückmeldung. Alle drei Jahre wird außerdem zu Zwecken der Qualitätsentwicklung ein Bundesergebnisbericht veröffentlicht, in dem Ergebnisse der Regionen, der Bundesländer und des Bundes analysiert und aufbereitet werden. Der nunmehr präsentierte Bericht ist der zweite seit der Umstellung auf die iKM PLUS und umfasst die achte Schulstufe (vierte Klasse AHS-Unterstufe/Mittelschule). Im Frühjahr war der erste Ergebnisbericht für die vierte Schulstufe (vierte Klasse Volksschule) erschienen.

Mit der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) wird der Lernstand von Schülerinnen und Schülern erhoben. Am Dienstag wurden die ersten Ergebnisse der neuen Untersuchung, die die bisherigen Bildungsstandard-Testungen abgelöst haben, für die vierte Klasse AHS-Unterstufe/Mittelschule präsentiert. Im Frühling waren erstmals Resultate für die vierte Klasse Volksschule vorgestellt worden. Im Anschluss ein Überblick über Hintergründe und Ergebnisse in Stichworten.

AHS/MITTELSCHULE: Schülerinnen und Schüler der AHS-Unterstufe erreichen logischerweise bessere Resultate als jene in der Mittelschule - immerhin darf die AHS nur bei guten Noten in den Hauptfächern besucht werden. Vor allem aber werden AHS im Gegensatz zu den Mittelschulen zumeist von Jugendlichen aus höheren sozialen Schichten besucht. In der Mathematik beträgt der Mittelwertunterschied 81 Punkte (470 bzw. 551), in Deutsch (Lesen) 76 Punkte (472 bzw. 548) und in Englisch (Rezeptive Fertigkeiten) 73 Punkte (473 bzw. 546). Das bedeutet einen Kompetenzunterschied von etwa zwei Jahren.

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG: Die Bevölkerung in Österreich hat sich seit der Einführung der Bildungsstandards, die seit 2009 zusätzlich zu den Lehrplänen gelten und Kompetenzziele für die vierte und achte Schulstufe vorgeben, deutlich verändert. Auf der einen Seite gibt es an den Schulen mehr Kinder, die Migrationshintergrund bzw. eine andere Erstsprache als Deutsch haben - dies lässt im Schnitt schlechtere Ergebnisse erwarten. Dem gegenüber stehen aber auch mehr Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss, was wiederum für bessere Resultate sorgen sollte. Diese gegensätzlichen Bewegungen spiegeln sich allerdings nicht an allen Schulstandorten im gleichen Ausmaß wider.

BUNDESLÄNDERVERGLEICH: Die meisten Bundesländer liegen relativ eng beieinander. In Mathematik erreichen die Salzburger (513 Punkte) und oberösterreichischen (510) Schülerinnen und Schüler die besten Resultate, liegen aber nicht bedeutend über dem Österreich-Schnitt (500). Als einziges Bundesland klar unter dem Österreich-Schnitt rangiert Wien in Mathe (481) und Lesen (480). Beim Lesen schneidet ebenfalls Salzburg am besten ab (517), in Englisch die burgenländischen Schülerinnen und Schüler (513). Die wenigsten Punkte erreichen in Englisch die Vorarlberger sowie Kärntner (je 493), kein einziges Bundesland liegt signifikant über oder unter dem Ö-Schnitt (500). In allen drei Fächern gibt es in keinem Bundesland einen praktisch bedeutsamen Unterschied zwischen den beobachteten und den aufgrund der Zusammensetzung der Schülerschaft erwartbaren Werten.

ENTWICKLUNG: Sowohl in Mathematik (Rückgang um 28 Punkte im Ö-Schnitt) als auch in Deutsch (Lesen, minus 29) und Deutsch (Zuhören, minus 17) sanken die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der iKMPLUS-Testung gegenüber der letzten Bildungsstandard-Erhebung. Das war zuletzt auch bei der PISA-Studie für die 15- bzw. 16-Jährigen der Fall, also einer mehr oder weniger vergleichbaren Altersgruppe. Ganz anders bei Englisch: Hier gab es deutliche Kompetenzzuwächse (im Lesen/Zuhören plus 18 Punkte, im Schreiben plus 43).

DEUTSCH: Im Lesen erreichten 38 Prozent die Bildungsstandards, zwei Prozent übertrafen sie. 38 Prozent schafften sie teilweise, 21 Prozent gar nicht. Deutlich besser sieht es beim Zuhören aus: 70 Prozent erreichten die Standards, neun Prozent übertrafen sie. 17 Prozent schafften sie teilweise, vier Prozent gar nicht. Irgendwo dazwischen liegen die Resultate beim Schreiben: 52 Prozent erreichten hier die Standards, zwei Prozent übertrafen sie. 37 Prozent konnten sie teilweise erfüllen, acht Prozent gar nicht.

ENGLISCH: Am besten schnitten die Schülerinnen und Schüler in Englisch ab - dort wird als Maßstab der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GERS) verwendet. Bei den rezeptiven Fertigkeiten verfügten 58 Prozent über fortgeschrittene Kenntnisse (B1 oder darüber), 41 Prozent über grundlegende Kenntnisse (A2) und nur ein Prozent über Anfängerkenntnisse (A1) oder darunter. Beim Schreiben lagen 26 Prozent auf B1-Niveau oder darüber, 65 Prozent auf A2 und zehn Prozent auf A1 oder darunter.

ERSTSPRACHE: Jugendliche mit Deutsch als Erstsprache erreichen in allen Gebieten bessere Ergebnisse als jene mit einer anderen Erstsprache. In Deutsch (Zuhören) sind die Unterschiede mit 439 bzw. 523 Punkten am größten, in Englisch (Schreiben) mit 486 bzw. 505 am geringsten.

GESCHLECHTER: Geschlechterunterschiede zeigen sich vor allem in den Kompetenzbereichen Deutsch und Englisch (jeweils zugunsten der Mädchen). In beiden Gegenständen betrugen sie je nach Kategorie rund 20 bis 40 Punkte. In Mathematik erzielten die Burschen im Mittel zwar um zehn Punkte mehr als die Mädchen - dieser Unterschied ist jedoch nicht praktisch bedeutsam.

MATHEMATIK: In Mathematik erreichten 39 Prozent die Bildungsstandards, ein Prozent übertraf sie. 37 Prozent schafften sie teilweise, 23 Prozent gar nicht.

POPULATION: Die Teilnahme an der iKM PLUS ist für alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. bzw. der 7. und 8. Schulstufe verpflichtend. Ausgenommen sind außerordentliche Schülerinnen und Schüler sowie jene mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder einer körperlichen bzw. geistigen Behinderung. Zur Einordnung: Insgesamt mussten 242.000 Kinder (rund 80.000 pro Jahr) teilnehmen, 12.000 waren aufgrund der Ausnahmen befreit.

SOZIOÖKONOMISCHE AUSGANGSLAGE: Zur Einordnung der Ergebnisse wird eine von der Statistik Austria errechnete sozioökonomische Ausgangslage der Schulen (SÖL) verwendet. Schulen werden anhand des Bildungsstands der Eltern, deren ökonomischem und sozialem Hintergrund sowie deren Erstsprache und Migrationsstatus in sechs Kategorien unterteilt. Generell gilt dabei klarerweise: Je höher die SÖL einer Schule, desto besser auch die Ergebnisse.

TEST: Pro Fach dauert der verpflichtende Testteil (Basismodul) 45 Minuten. Zusätzlich werden noch vertiefende "Fokusmodule" angeboten. Gemessen werden die Kompetenzen in Mathematik sowie Deutsch (unterteilt in Lesen, Zuhören, Schreiben) sowie Englisch (unterteilt in rezeptive Fertigkeiten und Schreiben). Der nunmehrige Ergebnisbericht umfasst insgesamt drei Jahrgänge (2023/24, 2024/25 und 2025/26) mit je rund 80.000 Schülern.

UNTERSCHIEDE: Die größten Unterschiede in der Kompetenzerreichung ergeben sich nach der sozioökonomischen Ausgangslage der Schulen (SÖL) und nach Schulsparte. Schülerinnen und Schüler in AHS haben höhere Kompetenzen als jene in der Mittelschule - allerdings haben AHS-Standorte im Schnitt sehr viel günstigere sozioökonomische Ausgangslagen als Standorte von Mittelschulen. Unterschiede zwischen den Bundesländern erklären sich primär aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der Schülerschaft.